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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerUrza İstinye'de, 10.yıl coşkusu devam ediyor, davetler sanatla birleşiyor
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15.05.2019 - 18:26, Son Güncelleme:

Urza İstinye'de, 10.yıl coşkusu devam ediyor, davetler sanatla birleşiyor

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Urza İstinye'de, 10.yıl coşkusu devam ediyor, davetler sanatla birleşiyor

Şehrin merkezinde, İstinye'de, yemyeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler arasında, yıllardır şık ve eğlenceli kır düğünlerine ev sahipliği yapan Urza İstinye, davetlerini sanatla birleştiriyor.

 10 yıldır düğünler dışında da, kurumsal davetlerin, doğum günü partilerinin ve her türlü kutlamanın gerçekleştiği mekan, artık bahçelerini ve kapalı davet mekanlarını sanatsal dokunuşlar ve malzemelerle yenileyerek, farklı bir konsepte geçiş yaptı.

Ressam Meriç Akdiş, Urza'yı çevreleyen tüm duvarları, empresyonist ressam Monet'nin bahçelerinden ilham alarak, suluboya etkili resimler ile donattı.
Baharın gelişi ile birlikte şehrin içinde tablolara konu olmuş bir bahçede olmayı hayal ediyor ve kırsal estetik arayışınızı her biri ayrı ayrı mezatlardan toplanmış porselen ve antika parçalarla, kristal bardaklar ve gümüş objelerle birleştirmek istiyorsanız tüm davetleriniz için Urza'yı tercih edebilirsiniz.

Eski yıllarda Fransa'da bir bahçenin içinde gezinirmiş gibi bir duygu içinde yemeğinizi yemek, değer verdiğiniz misafirleriniz ile özel anlarınızı paylaşmak isterseniz , hiç uzağa gitmenize gerek yok.

Urza İstinyede, 10.yıl coşkusu devam ediyor, davetler sanatla birleşiyor

İstanbul'un merkezinde, bu kadar yeşil tonunun birleştiği bir alanda tüm davetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, piknik davetleri, kokteyller ve akşam yemeği organizasyonları için , deneyimli ekibiyle Urza İstinye sizleri bekliyor. Sezon sonunda da davetlerde kullanılan dekorasyon malzemelerini, yıllardır titizlikle toplanan objeleri, sofra aksesuarlarını ve Ressam Meriç Akdiş’in tablolarını da Urza'da gerçekleşecek olan mezatlardan satın alabileceksiniz.

Urza İstinyede, 10.yıl coşkusu devam ediyor, davetler sanatla birleşiyor

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