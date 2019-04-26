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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Türkiye tiyatrosu Heidelberg’te

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Türkiye tiyatrosu Heidelberg’te

Almanya’nın Heidelberg kentinin şehir tiyatrosu tarafından düzenlenen ve yeni metinlere odaklanan Heidelberger Stückemarkt Festivali bu sene konuk ülke olarak Türkiye’yi ağırlıyor.

Bu yıl 36’ıncısı düzenlenen Heidelberger Stückemarkt Festivali'nin konuk ülkesi ikinci kez Türkiye oluyor. Almanya’nın Heidelberg kentinin şehir tiyatrosu tarafından düzenlenen ve yeni metinlere odaklanan festivalin konuk ülke küratörlüğünü ise Gülhan Kadim yapıyor. Festival, 26 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında Heildelberg’de üç ayrı sahnede gerçekleşecek. Konuk ülke bölümü 3 Mayıs gecesi Kolektif İstanbul’un konseriyle başlayacak, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinlik ve oyun gösterimleriyle sona erecek.
Festivalin açılış konuşmasını Özen Yula yapacak. Festival dahilinde yer alan metin yarışması bölümünde, Türkiyeli 3 yazarın yazdığı, henüz sahnelenmemiş 3 metin de yer alıyor. Halil Babür’ün kaleme aldığı ‘İçimdeki Yangın’, Fatma Onat’ın yazdığı 'İsli Yaprak Sarması’ ve Ömer Kaçar’dan ‘Misafir’ adlı oyunlar yarışma bölümünde seyirciyle buluşacak. Recai Hallaç’ın çevirdiği oyunlar; Almanca olarak Heidelberg Şehir Tiyatro’sunun oyuncuları tarafından 4 Mayıs’ta Alter Saal sahnesinde okunacak. Metinler, jüri tarafından değerlendirilecek, kazanan metin ve yazar 5 Mayıs akşamı duyurulacak ve para ödülünün sahibi olacak.

Türkiye tiyatrosu Heidelberg’te

Seni Seviyorum Türkiye

Festivalin ilk performansı Bakırköy Belediye Tiyatrosu yapımı ‘Seni Seviyorum Türkiye’. Ceren Ercan’ın yazdığı ve Yelda Baskın’ın yönettiği oyun 4 Mayıs saat 18:30’da Zwinger 1 sahnesinde olacak.

Semih Fırıncıoğlu’nun tasarladığı ‘İKİ’ adlı dans tiyatrosu ise yine 4 Mayıs’ta saat 20:30’da Zwinger 3 sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Tiyatro Hemhâl yapımı, Latife Tekin’in romanından Hakan Emre Ünal ve Nezaket Erden’in uyarladığı ve Hakan Emre Ünal’ın yönettiği Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit oyunu 5 Mayıs sabahı saat 11:00’de Alter Saal’de festivalin konuğu olacak.

5 Mayıs’ta 'Türkiye’de Tiyatro' başlıklı bir söyleşi (Theaterlunch) yer alıyor programda. Moderatörlüğünü Özen Yula’nın yapacağı söyleşide; Gülhan Kadim, Mehmet Kerem Özel, Alican Yücesoy ve Ayşe Draz konuşmacı olarak yer alacak.

Onur Karaoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Işık Teorisi’ 5 Mayıs saat 15:00’te Zwinger 1 sahnesinde olacak.

Festivalin son konuk ülke oyunu ise Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Emrah Eren’in yönettiği ‘Meçhul Paşa’ oyunuyla tiyatroadam. Oyun, 5 Mayıs saat 18:00’da Marguerre-Saal sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Oyunlardan sonra ekipler, seyircilerle söyleşi gerçekleştirecek.

‘YENİ DALGA GÖÇ’ DE FESTİVALDE…

Heidelberg Şehir Tiyatrosu'nun daveti ile 2018 yılının Ekim ayında misafir sanatçı programı kapsamında Heidelberg şehrinde 6 ay kalan oyuncu ve yönetmen Zinnure Türe ‘Ara/Zwishenraum’ adlı oyunu yazdı ve yönetti. 1 Mart tarihinde prömiyer yapan oyun, Türkiye'den Almanya'ya ‘New Wave / Yeni Dalga’ göç hakkında. Türe'nin çeşitli röportajlar ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak kurgulayıp yazdığı oyun, tiyatronun repertuarında ensemble oyuncuları tarafından sergilenmeye devam ediyor. Oyun; Heidelberger Stückemarkt festivali kapsamında da 27 Nisan tarihinde sahnede olacak.

Hakan Dursun’un yönetmenliğini yaptığı ‘Perdesiz Sahneler’ isimli belgesel film ise yine festival kapsamında 4 Mayıs gecesi açık etkinlik olarak gösterilecek.

Burak Çevik’in ilk filmi olan ve Zinnure Türe’nin oyuncuları arasından yer aldığı Tuzdan Kaide ise festivalde gösterimi yapılacak olan diğer bir film.

Festivalin programına ve detaylı kitapçığına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.theaterheidelberg.de/festival/heidelberger-stueckemarkt/

 

 

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