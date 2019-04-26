Türkiye tiyatrosu Heidelberg’te
Almanya’nın Heidelberg kentinin şehir tiyatrosu tarafından düzenlenen ve yeni metinlere odaklanan Heidelberger Stückemarkt Festivali bu sene konuk ülke olarak Türkiye’yi ağırlıyor.
Bu yıl 36’ıncısı düzenlenen Heidelberger Stückemarkt Festivali'nin konuk ülkesi ikinci kez Türkiye oluyor. Almanya’nın Heidelberg kentinin şehir tiyatrosu tarafından düzenlenen ve yeni metinlere odaklanan festivalin konuk ülke küratörlüğünü ise Gülhan Kadim yapıyor. Festival, 26 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında Heildelberg’de üç ayrı sahnede gerçekleşecek. Konuk ülke bölümü 3 Mayıs gecesi Kolektif İstanbul’un konseriyle başlayacak, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinlik ve oyun gösterimleriyle sona erecek.
Festivalin açılış konuşmasını Özen Yula yapacak. Festival dahilinde yer alan metin yarışması bölümünde, Türkiyeli 3 yazarın yazdığı, henüz sahnelenmemiş 3 metin de yer alıyor. Halil Babür’ün kaleme aldığı ‘İçimdeki Yangın’, Fatma Onat’ın yazdığı 'İsli Yaprak Sarması’ ve Ömer Kaçar’dan ‘Misafir’ adlı oyunlar yarışma bölümünde seyirciyle buluşacak. Recai Hallaç’ın çevirdiği oyunlar; Almanca olarak Heidelberg Şehir Tiyatro’sunun oyuncuları tarafından 4 Mayıs’ta Alter Saal sahnesinde okunacak. Metinler, jüri tarafından değerlendirilecek, kazanan metin ve yazar 5 Mayıs akşamı duyurulacak ve para ödülünün sahibi olacak.
Seni Seviyorum Türkiye
Festivalin ilk performansı Bakırköy Belediye Tiyatrosu yapımı ‘Seni Seviyorum Türkiye’. Ceren Ercan’ın yazdığı ve Yelda Baskın’ın yönettiği oyun 4 Mayıs saat 18:30’da Zwinger 1 sahnesinde olacak.
Semih Fırıncıoğlu’nun tasarladığı ‘İKİ’ adlı dans tiyatrosu ise yine 4 Mayıs’ta saat 20:30’da Zwinger 3 sahnesinde seyirciyle buluşacak.
Tiyatro Hemhâl yapımı, Latife Tekin’in romanından Hakan Emre Ünal ve Nezaket Erden’in uyarladığı ve Hakan Emre Ünal’ın yönettiği Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit oyunu 5 Mayıs sabahı saat 11:00’de Alter Saal’de festivalin konuğu olacak.
5 Mayıs’ta 'Türkiye’de Tiyatro' başlıklı bir söyleşi (Theaterlunch) yer alıyor programda. Moderatörlüğünü Özen Yula’nın yapacağı söyleşide; Gülhan Kadim, Mehmet Kerem Özel, Alican Yücesoy ve Ayşe Draz konuşmacı olarak yer alacak.
Onur Karaoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Işık Teorisi’ 5 Mayıs saat 15:00’te Zwinger 1 sahnesinde olacak.
Festivalin son konuk ülke oyunu ise Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Emrah Eren’in yönettiği ‘Meçhul Paşa’ oyunuyla tiyatroadam. Oyun, 5 Mayıs saat 18:00’da Marguerre-Saal sahnesinde seyirciyle buluşacak.
Oyunlardan sonra ekipler, seyircilerle söyleşi gerçekleştirecek.
‘YENİ DALGA GÖÇ’ DE FESTİVALDE…
Heidelberg Şehir Tiyatrosu'nun daveti ile 2018 yılının Ekim ayında misafir sanatçı programı kapsamında Heidelberg şehrinde 6 ay kalan oyuncu ve yönetmen Zinnure Türe ‘Ara/Zwishenraum’ adlı oyunu yazdı ve yönetti. 1 Mart tarihinde prömiyer yapan oyun, Türkiye'den Almanya'ya ‘New Wave / Yeni Dalga’ göç hakkında. Türe'nin çeşitli röportajlar ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak kurgulayıp yazdığı oyun, tiyatronun repertuarında ensemble oyuncuları tarafından sergilenmeye devam ediyor. Oyun; Heidelberger Stückemarkt festivali kapsamında da 27 Nisan tarihinde sahnede olacak.
Hakan Dursun’un yönetmenliğini yaptığı ‘Perdesiz Sahneler’ isimli belgesel film ise yine festival kapsamında 4 Mayıs gecesi açık etkinlik olarak gösterilecek.
Burak Çevik’in ilk filmi olan ve Zinnure Türe’nin oyuncuları arasından yer aldığı Tuzdan Kaide ise festivalde gösterimi yapılacak olan diğer bir film.
Festivalin programına ve detaylı kitapçığına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.theaterheidelberg.de/festival/heidelberger-stueckemarkt/
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