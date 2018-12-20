Troya Antik Kenti'ne 512 bin 776 ziyaretçi

Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Antik Kenti, UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapıyor. Tarihte savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Antik Kenti, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Troya Ören Yeri, 500 bine ulaşan yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale, hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi oluyor. Troya Ören Yeri, dünyanın farklı kıtalarından pek çok turistin ilgisini çekiyor. Geçen yıl 269 bin 51 kişinin ziyaret ettiği Troya Ören Yeri, bu yılın ilk on bir ayında 512 bin 776 ziyaretçiyi ağırladı.

'EN FAZLA ZİYARETÇİ SAYISINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018'in 'Troya Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından bölgenin adeta ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Geçen yıl 269 bin 51 kişinin ziyaret ettiği ören yerini bu yılın 11 ayında 512 bin 776 ziyaretçinin gezdiğini belirten Kemal

Dokuz, şunları söyledi:

"Troya Ören Yeri ziyarete açıldığından bu yana gerçekleşen rakamları egale etmiş olacağız. 31 Aralık 2018 sona ererken en fazla ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz 2011 yılında 530 bini bulan rakamlar neredeyse 2018 yılında da aynı ivmeyi gösterdi. Bu yıl sonu itibarıyla 550 bin gibi ziyaretçi sayılarına ulaştığımızda rekor kırmış olacağız."

'2018 TROYA YILI'NIN MEYVELERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ALACAĞIZ'

2018 Troya Yılı'nın en önemli projesi olan Troya Müzesi'nin açılışının 10 Ekim'de yapıldığını belirten Dokuz, "Sadece Troya'da değil, Çanakkale'nin Troas bölgesinde kıymetli kültürel varlıklarının sergilendiği uluslararası bir müze. Yurt içinden ve yurt dışından Troya'nın gerçek hazineleri bu müzede bir araya geldi. En değerli eserler kategorisinde. Bakanlığımız Almanya ve Rusya'da bulunan eserlerin getirilmesi konusunda uğraş veriyor. Önemli olan kültür varlıklarının doğduğu ve çıktığı yerlere tekrar iade edilmesidir. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde dışarıya giden kültür varlıklarımız iade edilecektir. 2018 Troya Yılı'nın meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağız. Troya Yılı ile Çanakkale turizm, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda yükselişe geçti. Bu olumlu ivme turizm açısından ilimizde zirve yapmaya başladı" dedi.