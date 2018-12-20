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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.12.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Troya Antik Kenti'ne 512 bin 776 ziyaretçi

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Troya Antik Kenti'ne 512 bin 776 ziyaretçi

TROYA Antik Kenti, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. '2018 Troya Yılı' kapsamında ziyaretçi akınına uğrayan ören yerini bu yılın ilk 11 ayında 512 bin 776 kişi ziyaret etti.

Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Antik Kenti, UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapıyor. Tarihte savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Antik Kenti, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Troya Ören Yeri, 500 bine ulaşan yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale, hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi oluyor. Troya Ören Yeri, dünyanın farklı kıtalarından pek çok turistin ilgisini çekiyor. Geçen yıl 269 bin 51 kişinin ziyaret ettiği Troya Ören Yeri, bu yılın ilk on bir ayında 512 bin 776 ziyaretçiyi ağırladı.

'EN FAZLA ZİYARETÇİ SAYISINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'
Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018'in 'Troya Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından bölgenin adeta ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Geçen yıl 269 bin 51 kişinin ziyaret ettiği ören yerini bu yılın 11 ayında 512 bin 776 ziyaretçinin gezdiğini belirten Kemal

Dokuz, şunları söyledi:
"Troya Ören Yeri ziyarete açıldığından bu yana gerçekleşen rakamları egale etmiş olacağız. 31 Aralık 2018 sona ererken en fazla ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz 2011 yılında 530 bini bulan rakamlar neredeyse 2018 yılında da aynı ivmeyi gösterdi. Bu yıl sonu itibarıyla 550 bin gibi ziyaretçi sayılarına ulaştığımızda rekor kırmış olacağız." 

'2018 TROYA YILI'NIN MEYVELERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ALACAĞIZ'
2018 Troya Yılı'nın en önemli projesi olan Troya Müzesi'nin açılışının 10 Ekim'de yapıldığını belirten Dokuz, "Sadece Troya'da değil, Çanakkale'nin Troas bölgesinde kıymetli kültürel varlıklarının sergilendiği uluslararası bir müze. Yurt içinden ve yurt dışından Troya'nın gerçek hazineleri bu müzede bir araya geldi. En değerli eserler kategorisinde. Bakanlığımız Almanya ve Rusya'da bulunan eserlerin getirilmesi konusunda uğraş veriyor. Önemli olan kültür varlıklarının doğduğu ve çıktığı yerlere tekrar iade edilmesidir. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde dışarıya giden kültür varlıklarımız iade edilecektir. 2018 Troya Yılı'nın meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağız. Troya Yılı ile Çanakkale turizm, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda yükselişe geçti. Bu olumlu ivme turizm açısından ilimizde zirve yapmaya başladı" dedi.

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