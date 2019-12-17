Tilbe Saran’lı 'I, Clara'

Clara Schumann 200. doğum yıldönümünde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek 'I, Clara - Müzik ile Bir Yaşam' isimli konserle anılıyor. 22 Aralık Pazar 20.00'de gerçekleşecek açıklamalı konserde ünlü tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ile piyanist Lucy Parham aynı sahneyi paylaşacak. Konserde, aynı zamanda besteci Robert Schumann’ın da eşi olan Clara Schumann’ın öyküsü günlük ve mektuplarından alıntılarla hayat bulacak. Konser Schumann’ın tanıdığı Chopin, Brahms, Liszt, Mendelssohn’un eserlerini de içeriyor. 'I, Clara - Müzik ile Bir Yaşam' daha önce, ünlü İngiliz aktrisler Juliet Stevenson ve Harriet Walker’ın da aralarında bulunduğu birçok büyük oyuncuyla sahnelendi.

Clara, konser piyanisti olarak 9 yaşında sahneye çıktı ve 60 yıl boyunca yoğun bir şekilde dolaşarak 1500’ün üzerinde konser verdi. Sanatçının gözlemleri, 19’uncu yüzyılda müziğin gelişimini, çağın konser atmosferini ve Schumann ile Brahms’ı daha derinlemesine tanınmasını sağladı. Clara ayrıca 19’uncu yüzyılda Beethoven’in gerçek varisi olduğunu iddia eden List-Wagner ve Schumann-Brahms ekolleri arasındaki mücadelede önemli rol üstlenmiş.

CRR Konser Salonu’nun Clara Schumann’a saygı duruşu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde devam edecek. Konser biletleri 20,30,50 ev 80 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.