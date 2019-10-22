TESAK'ta söyleşiler başlıyor
Kadıköy’ün Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde 2019 - 2020 etkinlik sezonu, felsefeci yazar Önay Özer’in konuk olduğu 'Sanat, Edebiyat ve Tarihin Temeli olarak Dil' konulu söyleşi ile başlıyor.
Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kadıköy’ün Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) edebiyat, felsefe, tarih, bilim alanlarında önemli isimler Kadıköylülerle buluşuyor. Kasım ve nisan ayları boyunca, her çarşamba bilim ve felsefe, her perşembe edebiyat, her cumartesi de tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar ve arkeoloji alanlarında uzman konuşmacıların yer alacağı söyleşilere herkes davetli. TESAK’ın bu sezon ilk konuğu 'Ne Var Ne Yok' başlıklı söyleşisiyle Önay Sözer olacak.
Söyleşi takvimi şu şekilde:
2 Kasım Cumartesi 14.00: Selçuk Kolay-Savaş Karakaş
Sudaki İzler: Denizin Dünü Bugünü ve Yarını
6 Kasım Çarşamba 18.00: Neslihan Serap Şengör
İnsan Merak Eder, Mühendis Yapar
7 Kasım Perşembe 18.00: Selim İleri-Seval Şahi
Yüz Yüze Edebiyat Söyleşileri
9 Kasım Cumartesi 14.00: Cezmi Eraslan
100. Yılında Milli Mücadele
13 Kasım Çarşamba 18.00: Kerem Cankoçak
Nedensiz Evren
14 Kasım Perşembe 18.00: Mehmet Tekin
Doğumunun 120. Yılında Peyami Safa
16 Kasım Cumartesi 14.00: Aydın Büke
Clara Schumann ve Tarih Boyunca Kadın Besteciler
20 Kasım Çarşamba 18.00: Saffet Murat Tura
Psikiyatri ve Felsefe
21 Kasım Perşembe 18.00: Afşar Timuçin
Edebiyattaki Felsefe, Felsefedeki Edebiyat
23 Kasım Cumartesi 14.00: Ahmet Yavuz
Ortadoğu Girdabında Suriye
27 Kasım Çarşamba 18.00: Cem Say
Yapay Zeka ve Felsefe
28 Kasım Perşembe 18.00: Hilmi Tezgör
Edebiyat ve Müzik: Leonard Cohen’in Son Defterleri
30 Kasım Cumartesi 14.00: Arda Odabaşı
Osmanlı’dan Milli Mücadele’ye Sinemanın Serüveni
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle