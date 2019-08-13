Tan Sağtürk yuvaya koreograf olarak döndü
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, yıldız bir transfere imza attı. Geçen kasım ayında kurumun büyük sanat prodüksiyonu ‘Troya’ eserinde dans ederek 12 yıl aradan sonra sahnelere dönen balet Tan Sağtürk, yeniden genel müdürlük bünyesinde görev alacak. Sağtürk, koreograf olarak yeni eserler üretimine katkı sağlayacak.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan sanatçı, 1997 Eylül ayı sonunda ülkeye geri dönerek İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde bir sene baş balet olarak görev almıştı. Bu kısa sürede ‘Kuğu Gölü’, ‘Uyuyan Güzel’ adlı klasik eserler ile ‘Ara Danslar, Ara Nağmeler’ ve ‘Emrivaki’ adlı modern dans eserlerinde başrol oynayarak seyirciyle buluşmuştu.
BURASI BENİM YUVAM
Bale sanatının yaygınlaşması için okul kurmaya karar vermesi sebebiyle DOB’dan ayrılan sanatçı, uzun bir aradan sonra “Burası benim yuvam, çıkış noktam” dediği DOB’a geri döndü. Sağtürk, DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan’ın yeni projeler üretme teklifini kabul etti. Sanatçı, kurumda koreograf kadrosunda görev alacak.
DOB geçen Kasım ayında ‘Troya’ projesinde Sağtürk’e görev vermişti. Hektor rolüyle 12 yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönen Sağtürk, “Troya gerçekten ‘yıldızlar karması’ gibi oldu. Sahne sanatları konusunda herhalde en yukarıda olan insanlar buluştu. Yıldızlar buluşmasında bazen sorunlar çıkabilir, çatışmalar olabilir ama baktım o da olmadı. Tam tersine herkes birbirine destek. Ankara Devlet Opera ve Balesi müthiş bir yer olmuş. 50 yaşında, karakter rolü olmadan, dansçı olarak tekrar sahnelere dönmekle biraz da genç arkadaşlarıma doğru örnek olmayı da seçtim” değerlendirmesinde bulunmuştu.
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