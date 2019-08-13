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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Umut ERDEM/ANKARA
13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tan Sağtürk yuvaya koreograf olarak döndü

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Tan Sağtürk yuvaya koreograf olarak döndü

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, yıldız bir transfere imza attı. Geçen kasım ayında kurumun büyük sanat prodüksiyonu ‘Troya’ eserinde dans ederek 12 yıl aradan sonra sahnelere dönen balet Tan Sağtürk, yeniden genel müdürlük bünyesinde görev alacak. Sağtürk, koreograf olarak yeni eserler üretimine katkı sağlayacak.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan sanatçı, 1997 Eylül ayı sonunda ülkeye geri dönerek İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde bir sene baş balet olarak görev almıştı. Bu kısa sürede ‘Kuğu Gölü’, ‘Uyuyan Güzel’ adlı klasik eserler ile ‘Ara Danslar, Ara Nağmeler’ ve ‘Emrivaki’ adlı modern dans eserlerinde başrol oynayarak seyirciyle buluşmuştu.

BURASI BENİM YUVAM

Bale sanatının yaygınlaşması için okul kurmaya karar vermesi sebebiyle DOB’dan ayrılan sanatçı, uzun bir aradan sonra “Burası benim yuvam, çıkış noktam” dediği DOB’a geri döndü. Sağtürk, DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan’ın yeni projeler üretme teklifini kabul etti. Sanatçı, kurumda koreograf kadrosunda görev alacak.

DOB geçen Kasım ayında ‘Troya’ projesinde Sağtürk’e görev vermişti. Hektor rolüyle 12 yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönen Sağtürk, “Troya gerçekten ‘yıldızlar karması’ gibi oldu. Sahne sanatları konusunda herhalde en yukarıda olan insanlar buluştu. Yıldızlar buluşmasında bazen sorunlar çıkabilir, çatışmalar olabilir ama baktım o da olmadı. Tam tersine herkes birbirine destek. Ankara Devlet Opera ve Balesi müthiş bir yer olmuş. 50 yaşında, karakter rolü olmadan, dansçı olarak tekrar sahnelere dönmekle biraz da genç arkadaşlarıma doğru örnek olmayı da seçtim” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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