Talat Halman Çeviri Ödülü Ülker İnce’ye

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün dördüncü sahibini belirledi. İKSV’nin nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlattığı ödül, 2008’den aramızdan ayrıldığı 2014’e kadar İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanlığını yürüten, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı Talât Sait Halman’ın anısını yaşatıyor.

İKSV bu yıl, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile birlikte, bir defaya mahsus olmak üzere sunulacak bir diğer ödülle daha edebiyat çevirilerini destekleme kararı aldı: Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün seçici kurul üyelerinden, 2017’de kaybettiğimiz değerli yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’in anısına, ilk çevirisiyle başarı elde eden genç bir çevirmene verilmek üzere oluşturulan Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nün sahibi de belirlendi.

Bu yıl Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne İngilizce, Almanca, Bulgarca, Fransızca, Japonca, İtalyanca, Norveççe ve Rusça’dan; Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’ne ise Almanca, Fransızca, İngilizce, Japonca, Portekizce ve Yunanca’dan Türkçeye çevrilmiş çok sayıda edebiyat eseri ile başvuruda bulunuldu.

2015’te başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ilki, 2015’te Georges Perec’in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle Siren İdemen’e; ikincisi Anna Seghers’in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad’a; üçüncüsü ise James Joyce’un Finnegans Wake eserinin Finnegan Uyanması çevirisiyle Fuat Sevimay’a sunulmuştu.

2018 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü sahibi Ülker İnce

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün Doğan Hızlan başkanlığındaki; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşan Seçici Kurulu, 20 bin TL değerindeki 2018 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü, Alberto Manguel’in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce’ye takdim edecek.

Seçici Kurul, karar gerekçesini şöyle açıklıyor: “Alberto Manguel, görme yetisini kaybeden Jorge Luis Borges’e kitap okuduğu gençlik yıllarından beri hayatını edebiyata adamış, Okumanın Tarihi’nden Hayali Yerler Sözlüğü ve Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir’e coğrafyalar ve türler arasında gezinen kitaplarını Türkiyeli okurun çok sevdiği bir yazar. Ülkemizde çeviribilim alanındaki katkıları büyük bir takdirle izlenen Ülker İnce, Arjantinli yazar Manguel’in tarihle, hafızayla ve sürgün olmakla yüzleştiği bu yoğun metnini kitabın ahengine, müziğine ve kelime zenginliğine yakışan bir biçimde Türkçeye kazandırırken okurlara 1970’lerden bu yana süren çeviri pratiğinden damıtılmış bir çeviri sunmuştur.”

Jüri Özel Ödülü sahibi Gökhan Sarı

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu ayrıca, Mark Z. Danielewski’nin çetrefilli, bol oyunlu, kült romanı Yapraklar Evi’ni Türkçeye çevirmekteki cesareti ve başarısı sebebiyle Gökhan Sarı’ya da bir Jüri Özel Ödülü vermeye karar verdi.

Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nün sahipleri Sevcan Şahin ve Sinan Ceylan

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2017’de aramızdan ayrılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Üyesi, değerli yazar ve çevirmen Ahmet Cemal anısına 2018’de bir defaya mahsus olmak üzere Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nü de sunuyor. 10 bin TL değerindeki ödül, Juniçiro Tanizaki’nin Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın adlı romanını Japonca aslından Türkçeye çeviren Sinan Ceylan ve José Eduardo Agualusa’nın Unutmanın Genel Teorisi adlı romanını Portekizce aslından Türkçeye çeviren Sevcan Şahin tarafından paylaşılacak.

Seçici Kurul, karar gerekçesini şöyle açıklıyor: “Bir ‘ilk çeviri’ ödülünün amacının bu mesleğe/uğraşa ilk adımlarını atan genç çevirmenleri yüreklendirmek ve bu uğraşlarını geliştirmeye teşvik etmek olduğu gerçeğinden hareketle, eserlerin tümünü ve özellikle Türkçe dilini kullanmaktaki başarılarını değerlendirdiğimizde, Seçici Kurul Üyeleri olarak her iki çevirmenimizin ileride çok daha yetkin çeviriler yapabileceklerine inandığımız için kendilerini ödüllendirmeye karar verdik.”

Ülker İnce

1974-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda ve Mütercim-Tercümanlık bölümünde çalıştı. 1985 yılında Lawrence Durrell’in İskenderiye Dörtlüsü (Justine, Balthazar, Mountolive, Clea) çevirisiyle Yazko Çeviri Dergisi’nin Azra Erhat Çeviri Ödülü’nü kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim bölümünde (1989-2000) kuram ve uygulama dersleri verdi. Aynı yıllarda Can Yayınları’nda ve Telos Yayıncılık’ta çeviri yayın editörlüğü yaptı. 2010 yılında Çeviri Derneği’nin onur ödülüne değer görüldü. 2014 yılında, Dorian Gray’in Portresi (Oscar Wilde) çevirisi, Dünya Kitap dergisince “Yılın Çeviri Kitabı” seçildi. Edebiyat çevirisi dersinde ne öğretilebilir, nasıl öğretilebilir, çeviri nasıl bir edimdir konularında, Işın Bengi Öner ile birlikte yazdıkları Kızılcık karpuz olur mu hiç? İlahi çevirmen! (Diye Yayınları, 2009) adlı; çevirinin somut sorunlarını ele alan, Dilek Dizdar ile birlikte yazdıkları Çeviri Atölyesi (Can Yayınları, 2017) adlı telif kitapları bulunuyor.

Gökhan Sarı

1992 yılında Adapazarı’nda doğdu. Sakarya Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İktisat okudu. 2014 yılından bu yana serbest edebiyat çevirmenliği, 2015 yılından beri ise Aylak Adam Yayınları & Zeplin Kitap’ta editörlük yapıyor. Yaptığı çeviriler arasında Gençlik (Joseph Conrad, Alakarga Yayınları), Batır Gitsin Derin Sulara (J.M. Ledgard, Jaguar Kitap), Kasım Yağmuru (Audur Ava Olafsdottir, Pinhan Yayınları) ve İyi Asker (Ford Madox Ford, Aylak Adam Yayınları) bulunuyor.

Sinan Ceylan

1989 yılında Bandırma’da doğdu. Şehit Mehmet Gönenç Lisesi’nden mezun olduktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Japonca öğrenimi gördü. Öğrenciliği sırasında Ishikawa Alumni Association’dan araştırma bursu alarak Japonya’da bulundu. Mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşip Japonya kökenli şirketlerde çevirmenlik yaptı. Sinan Ceylan’ın ilk edebi çevirisi, Japon edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Tanizaki’nin Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın adlı novellası, Ağustos 2017’de Jaguar Kitap tarafından yayımlandı. Çevirisini yaptığı ikinci kitap ise, Jaguar Kitap tarafından Aralık 2018’de yayımlanan Natsume Soseki’den Madenci adlı roman oldu. Çağdaş Japon yazarı Fuminori Nakamura’dan yaptığı çeviri ise 2019’da Doğan Kitap tarafından Şeytan ve Maske adıyla yayımlanacak.

Sevcan Şahin

1984 yılında Çorum’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde İktisat bölümünü tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Kalkınma İktisadı bölümünde yüksek lisansa başladı, ardından Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) kapsamında Barselona’da bir yıl bir sivil toplum kuruluşunda çalıştı. Bu süreçte Katalanca ve İspanyolca’ya baslangıç yaptı. Brezilya’da Unicamp Üniversitesi’nde Global Labour University (GLU) kapsamında Emek Çalışmaları üzerine yüksek lisansını tamamladı. Universidade de São Paulo’da (USP) doktora dersleri alıyor. Aynı zamanda São Paulo Kültür ve Turizm Ataşeliği’nde çalışıyor. Temel ilgi alanları; kültürel çalışmalar, sinema, toplumsal cinsiyet, göç ve emek çalışmaları.

Talât Sait Halman

1931 yılında İstanbul’da doğan Talât Sait Halman, 1951’de Robert Koleji’ni bitirdikten sonra, yüksek lisansını 1954 yılında Columbia Üniversitesi’nde tamamladı. ABD’de Columbia, Princeton, Pennsylvania Üniversiteleri’nde öğretim üyeliği yaptı, New York Üniversitesi’nde profesör ve Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı Bölümü’nü ve Merkezi’ni kurdu ve yönetti. Bilkent Üniversitesi’nde, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Halman, Birleşmiş Milletler’de baş delege yardımcılığı, ABD PEN Derneği yönetim kurulu üyeliği ve UNESCO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin başkanlığını ve 2008 yılında İKSV Mütevelliler Kurulu başkanlığını üstlenen Halman, bu görevlerini 5 Aralık 2014’teki vefatına dek sürdürdü.

Türkçe ve İngilizce telif ve çeviri 75 kitap ile 3.000’i aşkın makale, inceleme ve deneme, 5.000 üzerinde şiir çevirisi yayımlayan Halman’ın, klasik ve modern Türk edebiyatının başlıca eserlerinden örneklerin yer aldığı 30 civarında İngilizce kitabı bulunuyor. Kitaplarından bazıları, Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, Hintçe, İbranice, İspanyolca, Rusça ve Urduca dillerine çevrildi. Shakespeare’in tüm sonelerini Türkçeye çeviren Halman’ın vefatından önceki son kitap yayını William Shakespeare: Aşk ve Anlatı Şiirleri’dir. Bu dört bin dizelik kitapla Shakespeare’in tüm eserleri Türkçeye kazandırılmış oldu.

Aldığı ödüller arasında Boğaziçi ve Ankara Üniversitelerinden onursal doktora, UNESCO Madalyası, Columbia Üniversitesi “Thornton Wilder” Çeviri Armağanı, “ABD’deki En Başarılı Türk Üniversite Öğretim Üyesi Armağanı”, TÜBA’nın ve TC Dışişleri Bakanlığı’nın Üstün Hizmet Ödülü bulunuyor. Halman ayrıca, Kraliçe Elizabeth tarafından verilen “Sir” unvanı karşılığı olan “Knight Grand Cross, G.B.E., The Most Excellent Order of the British Empire” payesi sahibi.