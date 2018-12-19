Takma adlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTakma adlar
GeriKitap Sanat Takma adlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DOĞAN HIZLAN
19.12.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Takma adlar

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
Takma adlar

Ortalığa çıkmayan yazarlar bizde de Batı’da da var. “Hangi takma adları hangi yazarlar kullanmış?” sorusunun yanıtını Gündüz Artam’ın ‘Takma Adlar Sözlüğü’nde bulabilirsiniz.

Edebiyat tarihimizde yanılmalar/yanıltmalar yaşanmıştır. Birinin yazdığının kaynağına bakmadan, o yazının aslını görmeden sakın onu kaynak olarak kullanmayın. Geçmiş zamanlarda bazı yazıların altında dipnotları vardır, onları da kontrol etmeden inanmayın, yazınıza almayın.
Yanıltmalarda internet önde. Özellikle yayımladıkları şairler konusunda titiz araştırma yapmıyorlar. Popüler dergilerde yayımlanan şiirlerin onlara ait olmadığı anlaşılınca, 5-10 sayıda bir düzeltmeler çıkıyor. Onun için orada yayımlanan şiirleri kaynak olarak kullanmıyorum.
Behçet Necatigil’in şiiri olarak yayımlanan şiirin Metin Üstündağ’a ait olduğu uzun çalışmalarım sonunda ortaya çıktı.
Yeditepe dergisine de bir şiir gönderilmişti. Şiir Fazıl Hüsnü Dağlarca adıyla çıkmıştı. Gerçekten ustaca taklit edilmiş bir Dağlarca şiiriydi ama ona ait değildi.

Bir kez de bir günlük gazetede yabancı bir adla bir düşünce yazısı yayımlanmıştı. Sözüm ona tanınmış düşünürden birçok kimse alıntılar yaptı. Ondan alıntılarla nice yazılar yazıldı. Çok sonraları böyle bir düşünürün olmadığı ortaya çıktı. Belirtmeliyim ki, yazı, nitelikli bir yazıydı, iyi bir kalemin elinden çıkmıştı.

Bir sefer de haftalık bir dergi değişik yazarlardan bazı sayfaları almış, art arda sıralamış, bir kitap yapmıştı. Yanlış anımsamıyorsam tanınmış yazarlardan, özellikle yabancı yazarlardan alıntılar sıralanmıştı. Sanırım araya telifler konulmuştu. O kitap da beğenildi, övüldü. Daha sonra böyle bir kitap olmadığı anlatıldı.

Birçok kitap da takma isimle yayımlandı. Ortalığa çıkmayan yazarlar bizde de Batı’da da var. Ünlü yazar J.D. Salinger’in nerede olduğu, nasıl yaşadığı bilinmiyor, arada bir posta kutusundan adına gelenler alınıyor.

Roman Gary de kitaplarını Emile Ajar adıyla yayımlamıştı. Ben de takma ad kullandım, bu ada gelen davetiyeler hoşuma giderdi.
Yazılar da bazen başkaları tarafından mehaz gösterilmeden kullanılırdı, benim de başıma geldi. Edebiyatçılar Derneği’nin yıllığında yılın edebiyat olaylarını yazmıştım, sonra başka bir dergide başka adla yayımlandı, dipnotları atılmıştı. Edebiyat tarihimizde en çok konuşulan olaylardan biri, Rabia Hatun’un şiirleriydi. Bir dizesi belleğimize yerleşmişti: “Ben ta senin yanında bile hasretem sana.” Sonradan bunun İsmail Hami Danişmed’in eşi Nazan Danişmed’e ait olduğu anlaşılmıştı.

“Hangi takma adları hangi yazarlar kullanmış?” sorusunun yanıtını Gündüz Artam’ın ‘Takma Adlar Sözlüğü’nde bulabilirsiniz. İlhan Berk’in gerçek adı Emrullah İlhan Birsen’di. Nihal Yeğinobalı hem iyi bir yazar hem de iyi bir çevirmendi. İlk telif kitabı ‘Genç Kızlar’ için Vincent Ewing adını kullanmıştı.
‘Cingöz Recai’ kitaplarını Server Bedi takma adıyla yazan Peyami Safa’nın Çömez, Serazad gibi adlarla da yazıları yayımlanmıştı.
Yazımızın hedef noktasına geldi sıra: Peyami Safa’nın Server Bedi adıyla yazdığı kitaplar Ötüken Yayınları tarafından yeniden yayımlanıyor. Onları okumanızı salık vereceğim.

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sergey Parajanov’un renkli dünyası İstanbul’da

Hatırlamak iyileşmektir

Klasik müzik tarihi soylularının seceresi

Türkiye’nin yeni nesil sanatçıları bir arada