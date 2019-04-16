Soprano Nafset Chenib Türkiye'ye geliyor
Dünya çapında pek çok başarıya imza atan, doğuştan görme engelli, Adige soprano Nafset Chenib, ilk Türkiye konserini 5 Mayıs Pazar günü piyanist Feruza Kosach eşliğinde gerçekleştirecek.
Viladimir Spivakov Moskova Virtüozları Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ve Bolşoy Oda Orkestrası gibi ünlü orkestralarla birlikte solo performanslar sergilemiş Nafset Chenib, ilk Türkiye konserini 5 Mayıs Pazar günü piyanist Feruza Kosach eşliğinde gerçekleştirecek. Moskova Koro Sanatları Akademisi’nden üstün başarı derecesiyle mezun olan Chenib, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı’nın konuğu olarak 5 Mayıs Pazar günü, saat 19.30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.
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