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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Son 30 yıldır ‘Bir Dilin Peşinde’

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Son 30 yıldır ‘Bir Dilin Peşinde’

1990’lardan bugüne, Türkiye’de verilen anadil mücadelesini konu alan ‘Bir Dilin Peşinde - 90’lardan Günümüze Kültürel Alanda Anadil Mücadelesi’ Sergisi, 17 Haziran tarihine kadar Karşı Sanat’ta izleyicilerini bekliyor.

1990’lardan bugüne, Türkiye’de kültürel alanda verilen anadil mücadelesini konu alan ‘Bir Dilin Peşinde - 90’lardan Günümüze Kültürel Alanda Anadil Mücadelesi’ Sergisi, 17 Haziran tarihine kadar Karşı Sanat’ta izleyicilerini bekliyor.

Sergi, kültürel haklar mücadelesinin hikâyesini, son otuz yılda anadilde yapılan kültürel üretimlerle, sürecin tanıklarıyla, eylemcileriyle ve kurumlarıyla anlatıyor. ‘Bir Dilin Peşinde’ Sergisi, son bu otuz yıllık süreçte; Çerkesçe, Ermenice, Hemşince, Kürtçe ve Lazca’daki kültürel üretimlere odaklanıyor. Serginin amacı, 90’lardan bugüne, her tür altüst oluşa rağmen sürdürülen kültürel üretim sürecini görünür kılmak, hafızaya çağırmak ve bu alanda yeni tartışma konularının açılmasına zemin oluşturmak.
Sergi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından Friedrich Ebert Stiftung, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Açık Toplum Vakfı desteğiyle düzenleniyor. Bağımsız İletişim Ağı (BİA/Bianet) ve Karşı Sanat ile dayanışma içinde gerçekleştirilen sergi ile 90’lardan bugüne kadar yapılan anadilde kültürel üretimlerin görünür kılınması amaçlanıyor. Serginin izleyicileri, Kalan Müzik ve Bağımsız İletişim Ağı (BİA/Bianet) ile farklı kültürel gruplar ve farklı diller konusunda çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetleri ve ürünleri üzerinden, anadilde kültürel üretim sürecinin geçmişine yolculuk yapacaklar. ‘Bir Dilin Peşinde’ sergisi süresince yapılacak söyleşiler ve müzik dinletileri de sergiyi tamamlayan etkinlikler olarak sergi mekânında katılımcılara açık.

Sergi, Karşı Sanat Çalışmaları, Aznavur Pasajı 6. Kat Beyoğlu/İstanbul’da görülebilir.

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