Şimdi Türkçe ve Farsça türküler dinleyeceksiniz...
Halk müziği sanatçısı Özlem Taner ile İranlı müzisyen Hossein Mahmoudi, 21 Eylül saat 20.30’da Ataköy’deki Yunus Emre Kültür Tiyatro Merkezi’nde aynı sahneyi paylaşacak.
Özlem Taner ve Hossein Mahmoudi, konserde deyişlere ve halk türkülerine yer verecek. Mahmoudi, Farsça eserlerden de örnekler sunacak.
Hayat arkadaşı da olan ikili, uzun süredir çeşitli konserlerde birlikte sahne alıyor. Aynı zamanda bir eğitici olan Özlem Taner, Hossein Mohmoudi’yle birlikte sahne aldığı konserlere Horasan’dan Anadolu’ya uzanan bir repertuvarla müzikal bir köprü kuruyor.
Sade yorumuyla dinleyenlere ruhsal bir dinginlik veren Taner, geleneğin güçlü bir taşıyıcısı. 8 yaşından bu yana bağlamayı elinden düşürmeyen Taner, Barak yöresi araştırmalarıyla da biliniyor. Geleneğe sahip çıkan ama ‘gelenekçi’ yaklaşıma mesafeli olan ‘Türkmen Kızı’ albümü, İngiltere’de ‘Top 10’a girerken; BBC listelerinde ise ilk beş gördü. Beynelmilel filminde okuduğu eserlere yer verilen Taner, ‘3 Kadın’ projesiyle 15 ülkede verdiği konserlerde Anadolu müziğini tanıtımına da katkı sundu. 2013’te ikinci albümü ‘Aşıklar Meclisi’ piyasaya çıktı.
Yerli ve uluslararası bir çok sanatçıyla ortak çalışmalarda da yer alan Taner’i henüz keşfetmediyseniz 21 Eylül’deki konser iyi bir fırsat olacak.
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