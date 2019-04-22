Şevket Uğurluer hayatını kaybetti
Usta müzisyen, piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer 81 yaşında hayatını kaybetti.
Müzik dünyasının önemli isimlerinden Şevket Uğurluer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.Uğurluer’in ölüm haberini İstanbul Caz Festivali Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada, “25. İstanbul Caz Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahiplerinden, piyanonun efsane ismi Şevket Uğurluer’i kaybettik. Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. Uğurluer, 1991'de Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden ‘İki Dakika’ adlı şarkıyı bestelemişti. Ünlü piyanist ayrıca TRT'de 17 yıl aralıksız devam etmiş olan 'Anılarla Müzik' adlı programı da hazırlayıp sunmuştu.
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