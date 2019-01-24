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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Serra Yılmaz yeni oyunu ile İtalya'da tiyatro sahnesinde

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Serra Yılmaz yeni oyunu ile İtalya'da tiyatro sahnesinde

14 senedir aralıksız İtalya’da tiyatro sahnesine çıkan usta oyuncu Serra Yılmaz, bu sezon oynadığı iki oyunun dışında yeni oyunu ‘Don Kişot’ ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya başladı.

Ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile Miguel de Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan ‘Don Chisciotte (Don Kişot) için bir araya gelen Yılmaz, oyunda Don Kişot’un yol arkadaşı Sancho Panza’ya hayat veriyor.

İtalya’nın büyük tiyatrolarından Nuovo Tiyatro’nun prodüksiyonunda gerçekleştirilen oyunun prömiyeri dün akşam (22 Ocak 2019) Tortona kentinde Teatro Civico’da gerçekleştirildi. Büyük beğeni toplayan oyun sonrasında oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı. Prömiyer sonrasında turneye çıkacak ekip ‘Don Chisciotte’yi (Don Kişot) İtalya’da 30 şehirde, 63 oyunla tiyatroseverlerle buluşturacak. Alessio Boni ve Serra Yılmaz’a sahnede Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari ve Elena Nico gibi deneyimli ve genç İtalyan oyuncular eşlik ediyor.

14 senedir aralıksız İtalya’da tiyatro sahnesine çıkan ülkemizden tek oyuncu olan Yılmaz, Elif Şafak’ın Baba ve Piç romanından uyarlanan ‘La Bastarda di Istanbul’ (İstanbul’un Piçi) oyunu öncesinde 13 sene boyunca L’ultimo Harem (Son Harem) oyunu ile sevenleri ile buluşmuştu. Dört senedir kapalı gişe oynanan ‘La Bastarda di Istanbul’la hala sahnede olmaya devam eden Yılmaz, ayrıca geçtiğimiz sene Todi Festivali’nde prömiyerini yapan Griselidis oyunu ile de bu sezon özel bir turne kapsamında tiyatroseverle buluştu.

İtalya’da tiyatro başarılarına sürekli bir yenisini ekleyen oyuncu, geçtiğimiz senelerde İtalya'nın en prestijli tiyatro ödüllerinden Persofone Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ile Cuomo Uluslararası Ödülleri’ne layık görülmüştü.

 

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