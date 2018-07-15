Sanatçı genel müdür artık zorunlu değil
KURUMLARIN teşkilatlanmasına yönelik açıklanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Opera ve Balesi (DOB) ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü için ‘sanatçı veya öğretim elemanı genel müdür’ zorunluluğu son buldu. Eski kanunda genel müdür için tanımlanan ‘başarılarıyla tanınmış sanatçılar’ ifadesi yeni düzenlemede yer almadı.
Cumhurbaşkanlığı, kararnameyle DT ile DOB genel müdürlüklerinin kuruluş kanunlarını yeniden düzenledi. Yeni yapılanmada kurumların iskeletini oluşturan sanat, edebi, teknik, disiplin gibi kurulları ve il müdürlükleri yeniden yer aldı. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışacak olan iki sanat kurumunun özel bütçeli yapısı ve tüzel kişiliği de korundu.
KURULLARDA DEĞİŞİKLİK YOK
‘Genel müdür’de aranan şartlar, DOB’un 1309 sayılı eski kuruluş kanununda “Opera, bale, müzik alanlarından birinde başarılarıyla tanınmış sanatçılar, bu alanlarda eserler veren besteci veya yazarlar, temayüz etmiş opera veya bale yönetmenleri ile üniversitelerde bu sanat dallarının birinde görev yapan öğretim elemanları arasından” olarak belirtilmişti. Bu hükmün kaldırıldığı görüldü. Yeni düzenlemede ayırıca DOB’un ‘Genel müdür tarafından yönetileceği’ ifadesine de yer verilmedi.
DT’nin 5441 sayılı eski kuruluş kanununda ‘genel müdür’le ilgili olarak tanımlanan “Sahne hayatında başarılarıyla tanınmış sanatçılar, tiyatro yazarları, eleştirmenleri, temayüz etmiş tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatı dalında görev yapan öğretim elemanları arasından” özellikler, yeni düzenlemede yer almazken DT’nin bünyesindeki kurullarda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
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