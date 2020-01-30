Sahi ‘Nasıl bir şey bu performans sanatı?’

6, 13, 20 ve 27 Şubat Perşembe günleri saat 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek ‘Nasıl bir şey bu performans sanatı?’ atölyesiyle katılımcılar ritüellerden günümüze gündelikteki performe halleri, performans sanatının tarihi, performans sanatının barındırdığı türler ve bu türlerin analiz yöntemleri, bir performans inşa ederken dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olup, bedenin ve mekanın birbirini nasıl anlamlandırıp yapılandırdığı üzerine bedensel bir bellek araştırmasını deneyimleyecek.

6 Şubat:

Paganizm ve ritüel kavramlarının performe haline etkileri

Hristiyanlığın ve Müslümanlığın beden algısı üzerindeki etkileri

Karnavalesk kavramı

Beden-zihin ikilemi

20. yüzyılın ilk yarısının sosyokültürel yapısı hakkında bilgi verme.

1960-1970 dönemleri toplumsal hareketlerin performans sanatına yansımaları

Postyapının beden ve mekan algılaması üzerindeki etkileri

Video art ve performans sanatı arasındaki etkileşim

13 Şubat:

1980’lerden itibaren Balkan’lardaki toplumsal yapının performans sanatına etkileri ve Balkanlar’dan performans sanatı örnekleri

Android beden kavramı ve performans sanatında örnekleri

İzleyen-izlenilen ilişkisi

21. yy’da sosyal medyanın beden politikalarına etkileri

Pagan ritüelleri (ay dönümü, mevsim geçişi, kurban türleri), karnavallar, bale, opera, kabare, konser, kukla, klasik tiyatro, çağdaş tiyatro, dans tiyatrosu, modern dans, butoh, happening kavramlarını örnekler yardımıyla tanımlama

Performans sanatının sahne sanatlarından ayrımı

20 Şubat:

Performans sanatının arşivlenmesi

Performans sanatı ve koleksiyonerlik

Türkiye’de performans sanatı

Disiplinlerarasılık kavramı

Performans sanatı nasıl okunur: Marina Abramovic ve Ana Mendieta’nın üretim sürecini inceleme ve analiz yazımı.

27 Şubat:

Bir performans nasıl inşa edilir sorusundan hareketle katılımcılarla sanatçının kendi performans üretim metodu üzerinden yaratıcı süreç. Bilinç akışı, sembolizm, duyularası iletişim egzersizleri ve beden hafızası katılımcılara performatif üretim süreçlerinde eşlik edecektir.

6 Mart:

Ayça Ceylan’ın Bilsart’ta gerçekleşecek olan video performans belgesi sergisi ‘Nemf’ ziyareti. Sergi açılışında sanatçı konuşması gerçekleşecektir.

Kayıt olmak veya detaylı bilgi almak için www.narmanlisanat.com veya 05422733963 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Ayça Ceylan hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra eğitim sürecine İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları Bölümü’nde devam eden performans sanatçısı, koreograf ve sanat yazarı Ayça Ceylan; dans, psikoloji, edebiyat ve teknoloji gibi disiplinleri bir arada kullanarak algılama süreçlerimiz hakkında mekana özgü deneyler üretmektedir. Deneylerinde bedenin ve mekanın birbirini nasıl inşa ettiği, benlik değiş dokuşları ve bunların hafızamızdaki onarım süreçlerine etkileri üzerine araştırmalar yapar. Ceylan, performanslarında ve atölyelerinde sanat alanları haricinde arketipsel hafızamızı etkileyecek kamusal alan, terkedilmiş alan ve antik kent gibi birçok alanı tercih eder. Ritueller, sembolizm ve doğa ile senkronlanmak en büyük destekçilerindendir. 2017 yılında kurulan bodyinperform’un kurucusu ve yaratıcı direktörü olan Ceylan, Zorlu PSM, SALT Galata, STUDIO-X Istanbul, Contemporary İstanbul, Casa Dell Arte, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Patara Antik Kenti ve Soho House başta olmak üzere birçok alanda performanslar gerçekleştirmiş ve atölyeler düzenledi. Milliyet Sanat ve Sanatatak’da sanat yazıları da yazan Ayça Ceylan, yerel kültür ve hafıza kavramlarını içeren performans serisi ‘Come join us at Fragile City’ ile 2020 yılında Gana, Şili ve Hindistan’da konuk sanatçı programlarına davet edildi. https://aycaceylan.wordpress.com/