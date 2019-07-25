Rutger Hauer hayatını kaybetti
Kötü adam rolleriyle tanınan Hollandalı oyuncu Rutger Hauer 75 yaşında yaşamını yitirdi.
ABD’de yayımlanan Variety dergisine konuşan Hauer’in temsilcisi Steve Kenis, oyuncunun geçen Cuma günü Hollanda’daki evinde kısa süreli bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini doğruladı. En çok Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınan ve 1988’de Altın Küre ödülünü ‘Sobibor’dan Kaçış’ filmiyle kazanan Hollandalı oyuncu, dün yapılan törenle toprağa verildi.
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