Robot Pinokyo 9 Şubat’ta İş Sanat’ta

Yekta Kopan’ın kaleme aldığı Lerzan Pamir’in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Oyunun müzikleri ise Tolga Çebi’ye ait. Bugünün dünyasında iyilik, dostluk, paylaşmak, sevgi gibi kavramları öğrenene kadar bir çocuk hangi engelleri aşmak, ne tür bulmacaları çözmek, nelerle yüzleşmek durumunda kalır? Robot Pinokyo, 9 Şubat Pazar saat 15.00’de İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.