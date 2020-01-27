Robot Pinokyo 9 Şubat’ta İş Sanat’ta
İş Sanat’ın yeni çocuk oyunu Robot Pinokyo, 9 Şubat Pazar günü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İtalyan yazar Carlo Collodi’nin kahramanı Pinokyo, bu kez 'robot çocuk' olarak tiyatro sahnesine taşınıyor.
Yekta Kopan’ın kaleme aldığı Lerzan Pamir’in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Oyunun müzikleri ise Tolga Çebi’ye ait. Bugünün dünyasında iyilik, dostluk, paylaşmak, sevgi gibi kavramları öğrenene kadar bir çocuk hangi engelleri aşmak, ne tür bulmacaları çözmek, nelerle yüzleşmek durumunda kalır?Robot Pinokyo, 9 Şubat Pazar saat 15.00’de İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle