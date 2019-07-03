Rıfat Ilgaz festivali...
Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen festival kapsamında Rıfat Ilgaz’ın ailesi ve hemşehrileri Rıfat Ilgaz’ı anacak.
Usta yazar Rıfat Ilgaz anısına her yıl Temmuz ayında Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali, 11-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 7 Mayıs 1911, Cide doğumlu olan yazar adına festivalde onun şiirleri okunacak, ailesi ve hemşehrileri tarafından anılar anlatılacak.
7 Temmuz 1993’te yaşamını yitiren Ilgaz, memleketi için, “...Cide, doğduğum eşsiz, benzersiz memleket… Ne iyi etmiş de anam beni bu cana yakın memlekette doğurmuş!.. Her şeyimi yitirdiğim günlerde Cide’nin belleğimin duvarlarına yansıyan görünümü ile dirilir, yaşama gücümü tazelerdim...” sözlerini dile getirmişti.
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