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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Renan Koen’den Paris'te piyano resitali

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Renan Koen’den Paris'te piyano resitali

Piyanist Renan Koen, Paris Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Fransa'nın başkenti Paris'te Columbia Global Centers'ta piyano resitali verdi.

Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ahmed Bakcan önderliğinde Columbia Global Centres katkılarıyla organize edilen Renan Koen piyano resitaline birçok davetli katıldı. Son albümü Before Sleep’ten eserlere yer veren Renan Koen, Columbia Global Centres Kurucu Direktörü İpek Cem Taha'nın yönettiği bir konuşmanın ardından sahneye çıktı. Renan Koen, yaklaşık bir buçuk saat süren piyano resitalinde Gideon Klein, Viktor Ullmann, Joaquin Rodrigo, Ulvi Cemal Erkin ve Ali Darmar’dan eserler çaldı.

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