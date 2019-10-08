Renan Koen’den Paris'te piyano resitali
Piyanist Renan Koen, Paris Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Fransa'nın başkenti Paris'te Columbia Global Centers'ta piyano resitali verdi.
Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ahmed Bakcan önderliğinde Columbia Global Centres katkılarıyla organize edilen Renan Koen piyano resitaline birçok davetli katıldı. Son albümü Before Sleep’ten eserlere yer veren Renan Koen, Columbia Global Centres Kurucu Direktörü İpek Cem Taha'nın yönettiği bir konuşmanın ardından sahneye çıktı. Renan Koen, yaklaşık bir buçuk saat süren piyano resitalinde Gideon Klein, Viktor Ullmann, Joaquin Rodrigo, Ulvi Cemal Erkin ve Ali Darmar’dan eserler çaldı.
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