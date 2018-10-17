Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’nin restorasyonu canlı yayınlanacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerRembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’nin restorasyonu canlı yayınlanacak
GeriKitap Sanat Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’nin restorasyonu canlı yayınlanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
17.10.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’nin restorasyonu canlı yayınlanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’nin restorasyonu canlı yayınlanacak

Rembrandt'ın başyapıtı ‘Gece Devriyesi' tablosunun restorasyon süreci Amsterdam'daki Rijksmuseum müzesinden ve müze içerisine kurulacak kameralar yardımıyla internet ortamından canlı izlenecek.

Rijksmusem'un tarihindeki en büyük restorasyon projesi olduğu belirtilen müze müdürü Taco Dibbits, "‘Gece Devriyesi' dünyanın en ünlü tablolarından biri ve bütünüyle bizim müzemize ait. Bu nedenle restorasyonun müzede yapılmasına karar verdik" dedi.
Sanatseverlerin restorasyon sürecini ister müzede canlı olarak ister internet üzerinden kesintisiz olarak izleyebileceğini söyleyen Dibbits, "Restorasyon dünyanın gözü önünde gerçekleştirilecek ve insanlar her nerede olurlarsa olsunlar muhafaza sürecini takip edebilecekler" açıklamasında bulundu.

Rijksmuseum'un onur köşesinde sergilenen ‘Gece Devriyesi'nin restorasyonunun halka açık olarak gerçekleştirilmesinin tablonun ününe ve insanların tabloya olan ilgisine bağlayan Rijksmusem müdürü, "Çünkü o kadar önemli bir tablo ve o kadar çok insan onu görmek istiyor ki, restore ederken bile onu herkese göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Gece Devriyesi' tablosunun bu denli ünlü olmasının nedeni Rembrandt'ın dönemin sanatsal kalıplarının dışına çıkarak, kalabalık insan topluluklarının verdikleri pozun resmedilmesi yerine tuale bir aksiyonun olduğu ve hareketli bir kompozisyonu resmetmesi olarak gösteriliyor.

Öte yandan tablonun sahip olduğu ünün bir diğer nedeni de kullanılan gölge ve ışık teknikleri olduğu belirtiliyor.

Restroasyon uzmanları öncelikle tablonun haritasını milimetre milimetre çıkarmak için bir tarayıcı kullanacak. Eserin taranıp dijital ortama aktarılması, ki buna yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık ve imajlama teknikleri de dahil, yaklaşık 70 gün sürecek. Böylece eserin en küçük noktalarındaki hasar ve eskimeler bilgisayar analizi yoluyla tespit edilmiş olacak.

1975 yılından beri işlem görmemiş olan eserin restorasyona girme sebebi ise üzerindeki boyaların artık eskimeye başlaması ve eserin orijinal renk canlılığında deformasyon oluşması. Bunun için uzmanlar hazırladıkları ayrıntılı bir planı devreye sokarak eserdeki tüm sorunları gidermeyi planlıyor.

TABLO DAHA ÖNCE SALDIRILARA UĞRAMIŞTI
Aslında Rembrandt'ın bu tablosu Hollanda'da 17'nci yüzyıldaki muhafız birliklerinden birini resmediyor.

28 figürün yer aldığı tablonun orijinal adı ‘Yüzbaşı Frans Banning Cocq ve Teğmen Willem van Ruytenburch'un Birliği Yürüyüşe Hazırlanıyor', ancak eser yıllar geçtikçe ‘Gece Devriyesi' diye anılmaya başlandı.

Rijksmuseum'da yılda yaklaşık 2 milyon kişinin izlediği bu eserin geçirdiği ilk restorasyon değil. Örneğin, önceki restorasyon bir öğretmenin resme bıçaklı saldırısının ardından 1975 yılında gerçekleşmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Man Booker ödülünün sahibi belli oldu

Yuva filmi Varşova Film Festivali'nde

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Birleşmiş Milletler' konseri

Ölüm ilanındaki fotoğrafın sırrı: Gary Cooper nasıl Mehmet Nâzım oldu