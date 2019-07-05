Puşkin İstanbul Tiyatro Festivali'nde
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında seyircilerini ağırlayacak. Alexandr Puşkin’in, Maksim Gorki tarafından ‘başlangıçların başlangıcı’ sözleriyle övülen romanı Yevgeni Onegin, Vakhtangov Tiyatrosu’nun güncel yorumuyla festivale konuk olacak yapımlardan biri. Festival aynı zamanda, dans topluluklarından olan Ultima Vez’in gösterisini TrapTown ile sahne sanatlarının geniş yelpazesinde sunacak.
Rus edebiyatının tanınan ismi Alexandr Puşkin’in en önemli eserlerinden Yevgeni Onegin, Rusya’nın adı tarihe geçen köklü tiyatrosu Vakhtangov’un oyuncuları ve Litvanyalı yönetmen Rimas Tuminas’ın rejisiyle sahnelennecek. The Times tarafından ‘destansı olduğu kadar samimi, şaşırtıcı derecede güzel, kuvvetli ve etkili’ olarak nitelendirilen gösteri, yaklaşık 100 yıllık tarihinde Rus kültürünü çağdaş unsurlarla harmanlayan Vakhtangov tiyatrosunun oyuncularıyla sunulacak. Oyun, hayal kırıklıklarına tutkun Yevgeni, düşlerinin peşinden koşan Lenski ve Rus kadınının tüm özelliklerini taşıyan Tatyana, yönetmen Rimas Tuminas’ın yorumunda bir araya gelecek. Oyun, ENKA Vakfı gösteri sponsorluğunda, Golden Mask Sahne Sanatları Festivali’nin işbirliğiyle, 21- 22 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM’nin Turkcell Sahnesi’nde olacak.
23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bir diğer konuğu, önemli dans topluluklarından biri olan Ultima Vez’in gösterisi TrapTown. Daha önce 2004 yılında Blush ile festivale konuk olan Ultima Vez topluluğu, 15 yıl sonra seyirciyle TrapTown ile buluşacak. Dans tarihine yön veren Belçikalı topluluk, bu performansta zaman ve mekândan bağımsız olarak seyircileri paralel bir gerçekliğe doğru yola çıkaracak. Gösteri ilerledikçe, bu gerçeklikte yaşayanlar arasındaki eskiye dayanan çatışmalar ve başlarına gelen tuhaf felaketler açığa çıkacak. Mitlerin değişmez doğasına duyduğu hayranlıkla bilinen koreograf Wim Vandekeybus, TrapTown’la beraber dans, metin ve müzik ile yeni bir mitoloji üzerine düşünme arayışına girecek. Metni Pieter De Buysser’in kaleminden çıkan gösterinin müzikleri Trixie Whitley ve Phoenician Drive, sahne tasarımı ise Gijs Van Vaerenbergh imzasını taşıyacak. TrapTown, Flaman Kültür Bakanlığı’nın işbirliğiyle 16-18 Kasım tarihleri arasında UNIQHall’de sahnelenecek.
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