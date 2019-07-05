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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Puşkin İstanbul Tiyatro Festivali'nde

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Puşkin İstanbul Tiyatro Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında seyircilerini ağırlayacak. Alexandr Puşkin’in, Maksim Gorki tarafından ‘başlangıçların başlangıcı’ sözleriyle övülen romanı Yevgeni Onegin, Vakhtangov Tiyatrosu’nun güncel yorumuyla festivale konuk olacak yapımlardan biri. Festival aynı zamanda, dans topluluklarından olan Ultima Vez’in gösterisini TrapTown ile sahne sanatlarının geniş yelpazesinde sunacak.

Rus edebiyatının tanınan ismi Alexandr Puşkin’in en önemli eserlerinden Yevgeni Onegin, Rusya’nın adı tarihe geçen köklü tiyatrosu Vakhtangov’un oyuncuları ve Litvanyalı yönetmen Rimas Tuminas’ın rejisiyle sahnelennecek. The Times tarafından ‘destansı olduğu kadar samimi, şaşırtıcı derecede güzel, kuvvetli ve etkili’ olarak nitelendirilen gösteri, yaklaşık 100 yıllık tarihinde Rus kültürünü çağdaş unsurlarla harmanlayan Vakhtangov tiyatrosunun oyuncularıyla sunulacak. Oyun, hayal kırıklıklarına tutkun Yevgeni, düşlerinin peşinden koşan Lenski ve Rus kadınının tüm özelliklerini taşıyan Tatyana, yönetmen Rimas Tuminas’ın yorumunda bir araya gelecek. Oyun, ENKA Vakfı gösteri sponsorluğunda, Golden Mask Sahne Sanatları Festivali’nin işbirliğiyle, 21- 22 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM’nin Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Puşkin İstanbul Tiyatro Festivalinde

Trap Town

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bir diğer konuğu, önemli dans topluluklarından biri olan Ultima Vez’in gösterisi TrapTown. Daha önce 2004 yılında Blush ile festivale konuk olan Ultima Vez topluluğu, 15 yıl sonra seyirciyle TrapTown ile buluşacak. Dans tarihine yön veren Belçikalı topluluk, bu performansta zaman ve mekândan bağımsız olarak seyircileri paralel bir gerçekliğe doğru yola çıkaracak. Gösteri ilerledikçe, bu gerçeklikte yaşayanlar arasındaki eskiye dayanan çatışmalar ve başlarına gelen tuhaf felaketler açığa çıkacak. Mitlerin değişmez doğasına duyduğu hayranlıkla bilinen koreograf Wim Vandekeybus, TrapTown’la beraber dans, metin ve müzik ile yeni bir mitoloji üzerine düşünme arayışına girecek. Metni Pieter De Buysser’in kaleminden çıkan gösterinin müzikleri Trixie Whitley ve Phoenician Drive, sahne tasarımı ise Gijs Van Vaerenbergh imzasını taşıyacak. TrapTown, Flaman Kültür Bakanlığı’nın işbirliğiyle 16-18 Kasım tarihleri arasında UNIQHall’de sahnelenecek.

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