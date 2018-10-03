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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Yücel Kayıran
03.10.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Psikanaliz Hareketinin Kendini İmhası

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Psikanaliz Hareketinin Kendini İmhası

 Sébastien Dupont’un ‘Psikanaliz Hareketin Kendini İmhası’, psikanaliz hareketinin, en verimli olduğu çağın, 1960 ile 1980 arasındaki yıllar olduğunu belirtiyor. Ama hareket bugün çok verimli olduğu bir çağın geri tepmesiyle karşı karşıya.

'Necla Rüzgar’ın Sanatının Oluşumu’ [K24] başlıklı yazımda, Batıyla ‘dolaysız özdeşlik’ içinde gelişen Türk resim sanatında, psikanalizin etkili ve belirleyici bir rolü olduğunu, ama bu etkinin 90’lı yılların başında sona erdiğini dile getiriyordum. Psikanalizin etkisi ve entelektüel aurası, gerek resim sanatından gerekse kültürel ortamdan geri çekilmeye başlamıştı. Teorik bir olayın nedeni, yine teorik bir olaydır. Psikanalizi geriye doğru iten entelektüel öğenin feminist teori olduğu kanısındayım.
Şunu da belirtmekte sakınca görmüyorum: Pedagojik ilgim dışında, psikanaliz, benim üzerimde pek etkili olmadı. Psikanalize karşı mesafeli olduğum, herhangi bir referansta bulunmadığım da, bir tespit olarak dile getirildi.
Bu öznel girizgâhı şu nedenle yapıyorum. Sözünü ettiğim çalışma tam da olup bitmiş iken, Sébastien Dupont’un ‘Psikanaliz Hareketin Kendini İmhası’ adlı kitabı, beklenmedik bir biçimde, bir sürpriz olarak yayımlandı. Dupont için, içerden biri diyebiliriz; psikanalizin olağandışı bir buluş olduğuna inananlardan ama gerçekliği de gören bir göze sahip. Benim sözünü ettiğim durum Türkiye’yle ilgili, Dupont ise, psikanalizin kalesi durumunda olan Fransa’dan söz ediyor. Fransa’da, psikanalist sayısının 6000 civarında olduğu bilgisi, Dupont’un altını çizdiği bir veri. Dupont, psikanaliz hareketinin, en verimli olduğu çağın, 1960 ile 1980 arasındaki yıllar olduğunu da özellikle belirtiyor: Ama psikanaliz hareketi bugün çok verimli olduğu bir çağın geri tepmesiyle karşı karşıya. Ona göre, ‘psikanalizin bugün karşılaştığı sorunların Freud’un zamanındakilerle çok az benzeri var, belki de hiç yok.’ bugünkü sorun, belki de devasa büyümekten, ‘psikanalizin derinden ve her seviyede değişikliğe uğramasından kaynaklanıyor.’ Psikanaliz referanslarının psikiyatri, psikoloji ve felsefe, edebiyat ve beşeri bilimler gibi disiplinlerde marjinalleştiğine dikkat çekiyor Dupont. Ona göre daha önemlisi ise, psikanalizin terapi konusunda yarattığı hayal kırıklığında ortaya çıkıyor. Bu arada bir ayrıntı; Dupont, Derrida’nın 1996 yılında yayınlanan ‘Resistances de la psychanalyse’ başlıklı yazısında, ‘psikanalist hareketinin içerisinde kendini yok eden bir sürecin izini tespit ettiğini’ dile getirmekte.
Dupont’un kitabı, psikanalist hareketin entelektüel geri çekilişi bakımından, bir dönüm noktasını dile getiriyor.

PSİKANALİZ HAREKETİN KENDİNİ İMHASI
Sebastien Dupont
Çeviren: Öncel Naldemirci
Yapı Kredi Yayınları, 2018
140 sayfa, 15 TL.

Psikanaliz Hareketinin Kendini İmhası

Haftanın Önerisi:
1- Lizbon –Her Turistin Görmesi Gerekenler, Fernando Pessoa, Çev. Hakan Atay, Pharmakon Yayınevi. Lizbon, Huzursuzluğun Kitabı gibi ‘sandık’tan çıkan bir Pessoa sürprizi. Enis Batur, bir yerde, yazarların yaşadıkları şehri pek merak etmediklerinden, keşfetmeye çıkmadıklarından söz etmişti. Lizbon, bu bakımdan özellikle önemli.
2- Politik İnceleme, Spinoza, Çev. Murat Erşen, Doğu Batı Yayınları. Kitabın bu yeni baskısında geliştirme ve katkılar söz konusu. Politik İnceleme, ‘Tractatus Politicus’ adıyla yayınlanmıştı. Bu yeni baskıya, Spinoza uzmanı Charles Ramond’un bir yazısı eklenmiş. Altını çizmek gerekiyor; Erşen, çeviriyi geliştirmiş. Kavram ayrımlarının Latincesiyle birlikte verilmesi, Spinoza’nın, metindeki referanslarının dipnot olarak eklenmesi, bu yeni baskının en önemli özelliği.
3- Elimde Çürüyor Elma, A. Galip, Kaos Çocuk Parkı Kitap. 2000’li yılların göz ardı edilmiş şairi A. Galip’in, bu dördüncü şiir kitabında, görsel imgenin yanında işitim imgesi daha belirgin bir özellik. Galip’in şiiri için, Gülten Akın’ın, Seyran’ın poetik çocuğu diyeceğim. Galip, Akın’dan ve Ali Cengizkan’dan sonra, onlardan farklı bir bölgeyi, Tuzluçayır’ı ve Gezi’yi merkez edinerek, 2000li yıllara ait bir Ankara imgesi kuruyor. Burada bastırılmış bir yaşama ve düşünme biçimi olarak Aleviliğin, poetik olarak geri dönüşü de söz konusu. Kitabın adını çok beğendiğimi de belirtmeliyim.

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