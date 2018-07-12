Prince'in eşyaları açık artırmada
İki yıl önce hayatını kaybeden efsanevi sanatçı Prince'in eşyaları ABD'nin Teksas eyaletinde açık artırmaya çıkıyor.
İki yıl önce aşırı derece uyuşturucu ilaç içmekten dolayı 57 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Prince'in eşyaları açık arttırmayla satılıyor. 27 parçalık açık artırmada şarkıcının İncil'i, ikonik kıyafetleri ve kişisel eşyaları satışa çıkıyor.
Eşyaların bir çoğu sanatçının eski koruması tarafından toplandı. Açık artırma, 21 Temmuz'da Teksas'taki Heritage Auctions'ta gerçekleşecek.
Prince için büyük öneme sahip İncil, 3500 dolar'lık (16 bin 800 TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sunulacak, mavi ipek takım elbisesi ise 10 bin dolar'dan (48 bin TL) tekliflere açılacak.
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