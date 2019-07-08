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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
08.07.2019 - 18:01, Son Güncelleme:

Picasso Kordon’a geliyor

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Picasso Kordon’a geliyor

İZMİR’deki Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül 2019 – 05 Ocak 2020 tarihleri arasında 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yapacak. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı ‘Picasso-Méditerranée’ projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde Türkiye’yi Arkas Sanat Merkezi temsil edecek.

Organizasyonun kapanış sergisi olma özelliği de taşıyan ‘Picasso & Gösteri Sanatı’ isimli sergi, Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığı ile gösteri sanatlarının Picasso’nun sanatına olan etkisini mercek altına alacak. 20. yüzyılın sanat dehası olarak kabul edilen, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel bir kurguyla oluşturulan ‘Picasso & Gösteri Sanatı’ sergisinde; Picasso’nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapıları aralanacak. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel’de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan 83 eserin olduğu sergide, sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alacak. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı Picasso-Méditerranée, kültürler arası etkileşimi amaçlayan, sergiler ve sempozyumlar bütünü olan organizasyonunun kapanış sergisini gerçekleştirmek üzere Arkas Sanat Merkezi’ni seçerek, İzmir’de ilk kez Picasso sergisinin düzenlenmesine olanak verdi. Arkas Sanat Merkezi’nde her bir sergi alanı; modern sanatın pek çok alanına yol açan, klasik gelenekleri yıkan bu çok yönlü sanatçının farklı uzmanlık alanlarını gösteren, eskizler, heykeller, resimler, çizimler, kostümler ve belgelerden oluşan bir seriye rehberlik edecek. Ayrıca sergide yer alan ‘Akrobat’ tablosu, sanatçının insan vücudunu zamanında ötesinde bir form ile resmettiği, modern resmin önemli örneklerinden biri olma özelliği de taşıyor. ‘Picasso & Gösteri Sanatı’ sergisine eşlik eden, konusunda uzman yazarların makalelerin yer aldığı sergi kataloğu, Picasso’nun eşsiz, çok yönlü çalışmalarını bir araya getirerek benzersiz bir kaynak olarak yerini alacak.

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