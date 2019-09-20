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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Picasso İzmir’de sahneye çıktı

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Picasso İzmir’de sahneye çıktı

İzmir’deki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. ‘Picasso-Méditerranée’ projesi kapsamında Akdeniz ülkelerini dolaşan ve projenin son ayağı olarak İzmir’e taşınan ‘Picasso & Gösteri Sanatı’ başlıklı sergi, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Picasso’nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapıları aralanıyor.

İZMİR’deki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. ‘Picasso-Méditerranée’ projesi kapsamında Akdeniz ülkelerini dolaşan ve projenin son ayağı olarak İzmir’e taşınan ‘Picasso & Gösteri Sanatı’ başlıklı sergi, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Picasso’nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapıları aralanıyor. Jean Luc Maeso’nun küratörlüğü ve Müjde Unustası’nın direktörlüğünde oluşturulan sergi, efsane ressamın birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykelleri içeriyor. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel’deki Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan seçilen 83 eserden oluşan sergide, Picasso’nun yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor.
Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Allianz’ın desteğiyle açılan sergi vesilesiyle dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Arkas Holding’in başkanı Lucien Arkas, “Picasso gibi bir sanatçıyı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Paris-Picasso Ulusal Müzesi, sergimize 60’ın üzerinde eser ödünç vererek istisnai bir imkan sağladı. Sadece İzmir’lilerin değil çevresi ve hatta İstanbul’dan da pek çok ziyaretçi bekliyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Bu sergide olduğu gibi dünyanın en kıymetli sanatçılarının eserlerini İzmir’de görmeyi ve ağırlamayı önceliklerimizden biri olarak belirledik. Nihai hedefimiz İzmir’de sanatın yedi dalında yeni eserlerin, farklı akımların oluştuğu bir kent iklimi yaratmak” diye konuştu.
Uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara özel atölyelerin de düzenleneceği ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ sergisi 5 Ocak’ta sona erecek.

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