Paksoy’un ‘Saklı Hazineler’i
Bodrum Torba’daki Casa dell’Arte Galeri, usta ressam Şahin Paksoy’un ‘Saklı Hazineler’ başlıklı sergisini ağırlıyor. Geleneksel kültür öğelerinden ve gündelik hayattan beslenen Paksoy, son yıllarda ürettiği resim ve heykellerden oluşan bir seçkiyle izleyici karşısına çıkıyor.
Osmanlı minyatürleri, Bizans ikonaları ve Selçuklu halıları gibi tarihsel geçmişten yola çıkarak eserlerinde yeni bir dil yaratan Paksoy, resimlerindeki figürlerden hareketle küçük boyutlu figüratif heykeller de yapıyor. Sanatçının son yıllarda üzerine çalıştığı soyutlamaların da yer aldığı sergi 27 Ağustos’a kadar görülebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle