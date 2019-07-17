Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu
Oyak Çimento Beton Kağıt Grubu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Çimento Tasarım Yarışması’nda kazananlar açıklandı.
Adana’da yapılan atölye çalışmasının ardından, kazanan projeler belirlendi. Bu yıl ‘Beklenmedik Dönüşümler’ temasıyla düzenlenen yarışmada, öğrenci ve profesyonel kategorilerinde toplam 12 proje ödül için yarıştı. Yarışmada; Y. Mimar Melike Altınışık, Y. Mimar Pınar Gökbayrak, Y. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mirzat Koç, Akademisyen Doç. Dr. Saitali Köknar ve Betonart Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mimar Neslihan Şık jüri olarak görev aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrenci kategorisinde birincilik ödülü Mert Topaloğlu ve Özge Türedi’nin ‘Bloob’ projesine verildi. Profesyonel kategorisinde ise birincilik ödülüne Ozan Gürsoy, Mehmet Furkan Bakar ve Selin Emir’in ‘Pli’ projesi ulaştı.
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