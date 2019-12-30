Operanın fenomeni

Sanat kariyerine 1992 yılında başlayan Angela Gheorghiu, dünyanın dört bir yanında verdiği konserler ve operalarla müzik eleştirmenleri tarafından ‘opera tarihinde nadir rastlanan bir fenomen’ olarak adlandırılıyor. Dünyaca ünlü soprano; Metropolitan, Royal Opera House, La Scala ve Viyana’da oynadığı başrollerle, özellikle de Tosca’nın beyazperde için çekilen versiyonunda büyük beğeni topladı.

Konserde orkestrayı yönetecek konuk şef ise, 2011 yılından beri şefliğini ve sanat yönetmenliğini üstlendiği Seattle Senfoni Orkestrası ile pek çok başarılı turneye ve ödüllü kayıtlara imza atan Ludovic Morlot olacak. Saat 20.00’de Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında ise gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali moderatörlüğünde Dolmabahçe Salonu’nda konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.