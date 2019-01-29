‘On Kadın’ yenileniyor
İSTANBUL Film Festivali’nin bu yıl restore ettireceği film belli oldu.
Altın Palmiye ödüllü ‘Yol’ dahil sinemamıza birçok başyapıt kazandıran ve bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak olan Şerif Gören’in 1987 yapımı filmi ‘On Kadın’, Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore edilecek. Film, İKSV tarafından 5-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’nde yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
FARKLI KADIN PORTRELERİ
Filmlerinde sıkça kadın sorunlarına eğilen usta yönetmen Şerif Gören’in Hüseyin Kuzu’nun senaryosundan sinemaya aktardığı ‘On Kadın’, erkek egemen bir dünyada ayakta kalmaya çabalayan kadın portreleri sunuyor. Tamamını Türkan Şoray’ın canlandırdığı kadın portreleri çizen ‘On Kadın’, bireysel filmlerin çekildiği 1980 sonrasında cinsiyet eşitliği, kadının toplumsal konumu, kadına şiddet, cinsiyet rolleri, modernleşme, sosyal haklar, toplumsal baskı ve bireysellik gibi kavramları işleyen önemli filmlerden kabul ediliyor. ‘On Kadın’da gazeteci, ana-kız, feminist, gelin, köylü kadın gibi başlıklarla farklı sosyopolitik kesimlerden kadınların birbirinden bağımsız hikâyeleri farklı bölümlerde anlatılıyor.
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