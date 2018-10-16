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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHSAN YILMAZ
16.10.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

Ölüm ilanındaki fotoğrafın sırrı: Gary Cooper nasıl Mehmet Nâzım oldu

İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
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İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
Ölüm ilanındaki fotoğrafın sırrı: Gary Cooper nasıl Mehmet Nâzım oldu

Şair Nâzım Hikmet’in Fransa’da yaşayan oğlu ressam Mehmet Nâzım’ın vefatı üzerine dostları tarafından verilen ölüm ilanında Amerikalı aktör Gary Cooper fotoğrafının kullanılması şaşkınlık yarattı.

Önce Mehmet Nâzım (Hikmet) yerine Garry Cooper fotoğrafının yanlışlık sonucu basıldığı düşünülse de ilanı veren isimlerden Güllü Aybar yaptığı açıklamada bunun dostları arasında bilinen bir espri olduğunu söyledi.

Dün Hürriyet’te yer alan ve Güllü Aybar, Ali ve Rabia Güreli, Gündüz Vassaf, Zeynep Irgat, Fulya Sade, Bike Gürsel ve Komet tarafından verilen ilanda “Canımız, kuzenimiz, arkadaşımız, dostumuz ressam Menmet Nâzım (Mehmet le beau) aramızdan ayrıldı. Acımız sonsuz...” ifadelerine yer verilmişti.
Gary Cooper fotoğrafının esprisi de ilanda yer alan ‘Mehmet le beau’ (Güzel, yakışıklı Mehmet) ifedesinde yatıyordu.

Ölüm ilanındaki fotoğrafın sırrı: Gary Cooper nasıl Mehmet Nâzım oldu

Mehmet Nâzım babası Nâzım Hikmet’in kucağında.

Paris’ten yakın dostu ressam Komet de bu konuyla ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Bir dönem Paris’de yaşayan sanatçı ve entelektüeller arasında Mehmet isminde pek çok arkadaşımız vardı. Mehmet Güleryüz, Mehemet Ulusel, Mehmet Nâzım gibi. Biz de onları birbirinden ayırmak için ‘Kuş Mehmet’, ‘Kötü Mehmet’, ‘Koyun Mehmet’ gibi çeşitli lakaplar kullanıyorduk kendi aramızda. Mehmet Nâzım’ınki de ‘Mehmet le beau’ yani ’Güzel Mehmet, Janti Mehmet’ti. Onu bütün güzelliği, yakışıklılığı ile hatırlamak için Gary Cooper fotoğrafı kullanıldı.”

Ölüm ilanındaki fotoğrafın sırrı: Gary Cooper nasıl Mehmet Nâzım oldu

Mehmet Nâzım

Mehmet Nâzım’in bir diğer özelliği de ısrarla medyadan uzak durmasıydı. Hayatı boyunca ne bir röportaj vermiş ne de fotoğrafının çekilip kullanılmasına izin vermişti. Dostları da onun bu kararına saygı göstererek ölüm ilanında gençliğinde benzetildiği ünlü aktör Gary Cooper’ın fotoğrafını kullanmayı tercih etti.

İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
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