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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
21.05.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

‘Olağanüstü Dansçı’ Azazi Türkiye’ye geliyor

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‘Olağanüstü Dansçı’ Azazi Türkiye’ye geliyor

Avusturya’da ‘Yılın Olağanüstü Dansçısı’ unvanına sahip, dünya çapında yaklaşık 500 performans sergileyen koreograf, eğitmen ve performans sanatçısı Ziya Azazi, ‘Neo Dervish’ adlı gösterisinin Türkiye prömiyeri için 25 Mayıs’ta DasDas’a geliyor.

DasDas, sezonun bitmesine günler kala, farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1999 yılında Avusturya’da ‘Yılın Olağanüstü Dansçısı’ ilan edilen, dünya çapında yaklaşık 500 performansa, 50 ülkede ise 200 atölyeye imza atan; Danimarka, Fas, Hollanda, Tayland ve Birleşik Krallık’ın kraliyet ailesi üyelerine performans gerçekleştiren Ziya Azazi, ‘Neo Dervish’ adlı gösterisinin Türkiye prömiyeri için 25 Mayıs’ta DasDas’a geliyor. Arkaik danslardan biri olarak görülen sufi dönüşünü yıllardır sahnesine taşıyan Azazi’ye performansında canlı müzik olarak eşlik eden ney, vurmalı çalgılar ve elektronik müzik, farklı zaman ve çağların seslerini üreterek seyirciye tinsel, duygusal ve düşünsel bir zenginlik sunmayı amaçlıyor. Türkiye’de hem kendi çalışmalarıyla hem de ortak projelerle birçok kez sahne alan, Devlet Opera Balesi’nde baş dansçı olarak iki temsil yapan ve ‘Dervish in Progress’ isimli gösterisini festivallerde sergileyen Ziya Azazi, sadece tek bir gösteri için Türkiye’de olacak.

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