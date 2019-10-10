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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Nobel Edebiyat Ödülü Olga Tokarczuk ve Peter Handke'ye

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Nobel Edebiyat Ödülü Olga Tokarczuk ve Peter Handke'ye
Olga Tokarczuk

Geçen sene açıklanması ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verilirken, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ise Avusturyalı yazar Peter Handke'nin oldu.

İsveç Akademisi, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildiğini açıkladı. Akademi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün ise Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verildiğini duyurdu. Akademi, üyelerinden birinin eşi hakkındaki cinsel taciz iddialarının yarattığı tartışmalar sebebiyle geçen sene Nobel Edebiyat Ödülü vermemişti.
Polonyalı psikolog yazar Olga Tokarczuk, 'Flights' adlı romanıyla 2018'de prestijli edebiyat ödülü Uluslararası Man Booker'ın sahibi olmuştu. Roman Türkçede 2016’da Alabanda Yayınları etiketiyle ‘Koşucular’ adıyla yayımlanmıştı. 

Nobel Edebiyat Ödülü Olga Tokarczuk ve Peter Handkeye


Türkiye'de ismi, romanı 'Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi' ile akıllarda yer eden 1942 Avusturya doğumlu Peter Handke, bütün eserleri için 1979 Franz Kafka Ödülü'ne layık görülmüştü. Handke'nin eserleri Ayrıntı ve Metis yayınları etiketiyle Türkçede okuyucuyla buluşuyor. 



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