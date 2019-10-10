Nobel Edebiyat Ödülü Olga Tokarczuk ve Peter Handke'ye
Geçen sene açıklanması ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verilirken, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ise Avusturyalı yazar Peter Handke'nin oldu.
İsveç Akademisi, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildiğini açıkladı. Akademi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün ise Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verildiğini duyurdu. Akademi, üyelerinden birinin eşi hakkındaki cinsel taciz iddialarının yarattığı tartışmalar sebebiyle geçen sene Nobel Edebiyat Ödülü vermemişti.
Polonyalı psikolog yazar Olga Tokarczuk, 'Flights' adlı romanıyla 2018'de prestijli edebiyat ödülü Uluslararası Man Booker'ın sahibi olmuştu. Roman Türkçede 2016’da Alabanda Yayınları etiketiyle ‘Koşucular’ adıyla yayımlanmıştı.
Türkiye'de ismi, romanı 'Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi' ile akıllarda yer eden 1942 Avusturya doğumlu Peter Handke, bütün eserleri için 1979 Franz Kafka Ödülü'ne layık görülmüştü. Handke'nin eserleri Ayrıntı ve Metis yayınları etiketiyle Türkçede okuyucuyla buluşuyor.
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