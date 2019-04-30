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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
30.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

NDS ödülünün sahibi Ömer F. Oyal

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NDS ödülünün sahibi Ömer F. Oyal

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion’lular Derneği tarafından 2008 yılından bu yana düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü’nü bu yıl, yazar Ömer F. Oyal aldı. Oyal, ödüle ‘Zaman Lekeleri’ adlı romanıyla layık görüldü.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion’lular Derneği tarafından 11 yıldan bu yana düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü’nün bu seneki sahibi belli oldu. Ödülü, 2018 yılında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ‘Zaman Lekeleri’ adlı romanıyla yazar Ömer F. Oyal aldı. Bu yılın mansiyon ödülü ise Everest Yayınları’ndan çıkan ‘Tekme Tokatlı Şehir Rehberi’ adlı öykü kitabıyla Mevsim Yenice’nin oldu. 7 Mayıs Salı günü saat 18.30’da Fransız Sarayı’nda yapılacak olan NDS Edebiyat Ödül Töreni, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’ın katılımıyla gerçekleşecek. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan törenin jüri üyeleri Tomris Alpay (Jüri Başkanı), Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak ve Mine Haksal’dan oluşuyor.
Jüri Başkanı Tomris Alpay bu sene ödül alan eserler hakkında şunları söyledi: “Bu yıl, NDS Edebiyat Ödülü’nü kazanan Ömer F. Oyal ‘Zaman Lekeleri’ adlı romanında, çöken Osmanlı’dan genç Cumhuriyet’e akan kırk üç yıllık bir zaman dilimini alışagelmemiş bir anlatıcı tarafından aktarırken, dünün mirasını da çok yönlü ve derinlemesine inceliyor. Mevsim Yenice ise olgun, incelikli bir dille dünyayı farklı gören kahramanların acılarını katman katman açarken, kurguyu da bir kuyumcu hassasiyetiyle işleyen ‘Tekme Tokatlı Şehir Rehberi’ adlı eseriyle NDS Edebiyat Ödülü ilkeleri kapsamında Mansiyona layık bulunmuştur.”

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