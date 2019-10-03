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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ/ANKARA
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nâzım Hikmet’in dikiş kutusu Ulucanlar’da

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
Nâzım Hikmet’in dikiş kutusu Ulucanlar’da

Şair Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde iken yaptığı ahşap oymalı dikiş kutusu, bir dönem tutuklu kaldığı Ankara’daki Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sergileniyor.

Ata Müzayede koleksiyonunda yer alan ve İstanbul’dan Ankara’ya getirilen eşya arasında Nâzım Hikmet’in kendi yazısıyla ‘Davet’ adlı şiirinden bir dize ile ‘Talihsiz Yusuf’ adlı tablosu da yer alıyor.

Nâzım Hikmet’in dikiş kutusu Ulucanlar’da

Sergilenmek üzere getirilen ve cezaevinde bir dönem tutuklu kalan isimlere ait diğer eşyalar ise şöyle:

Necip Fazıl Kısakürek’e ait 1938 baskılı ve imzalı ‘Bir adam yaratmak’ adlı kitabı, Kısakürek’in kartviziti; ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in koleksiyonunda yer alan Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Behice Boran ve Necip Fazıl Kısakürek’e ait fotoğraflar, Behice Boran’ın 1966 yılında Urfa milletvekilliği yaparken TBMM’ye sunduğu teklif, Bursa Cezaevi’nde Nâzım Hikmet’le beraber kalan ressam İbrahim Balaban’ın Nâzım’ın ‘Şair Baba ve Damdakiler’ kitabının kapağı için hazırladığı taslak resmi.”

Nâzım Hikmet’in dikiş kutusu Ulucanlar’da

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Yeni gelen eşyaların her birisi tarihe tanıklık etmiş eserler. Bu eserleri herkes mutlaka görmeli. Herkesi müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi. Eşyalar, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bir yıl boyunca görülebilecek.

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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