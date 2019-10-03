Nâzım Hikmet’in dikiş kutusu Ulucanlar’da
Şair Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde iken yaptığı ahşap oymalı dikiş kutusu, bir dönem tutuklu kaldığı Ankara’daki Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sergileniyor.
Ata Müzayede koleksiyonunda yer alan ve İstanbul’dan Ankara’ya getirilen eşya arasında Nâzım Hikmet’in kendi yazısıyla ‘Davet’ adlı şiirinden bir dize ile ‘Talihsiz Yusuf’ adlı tablosu da yer alıyor.
Sergilenmek üzere getirilen ve cezaevinde bir dönem tutuklu kalan isimlere ait diğer eşyalar ise şöyle:
Necip Fazıl Kısakürek’e ait 1938 baskılı ve imzalı ‘Bir adam yaratmak’ adlı kitabı, Kısakürek’in kartviziti; ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in koleksiyonunda yer alan Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Behice Boran ve Necip Fazıl Kısakürek’e ait fotoğraflar, Behice Boran’ın 1966 yılında Urfa milletvekilliği yaparken TBMM’ye sunduğu teklif, Bursa Cezaevi’nde Nâzım Hikmet’le beraber kalan ressam İbrahim Balaban’ın Nâzım’ın ‘Şair Baba ve Damdakiler’ kitabının kapağı için hazırladığı taslak resmi.”
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Yeni gelen eşyaların her birisi tarihe tanıklık etmiş eserler. Bu eserleri herkes mutlaka görmeli. Herkesi müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi. Eşyalar, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bir yıl boyunca görülebilecek.
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