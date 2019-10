Detroit’te müziğe yeteneği olan bir ailenin en genç üyesi olarak doğdunuz. Dolayısıyla ‘iyi müziğin’ ne olduğu konusunda belirli bir anlayışınız var. Şimdiki iyi müzik tanımınız ile geçmişteki arasında nasıl bir karşılaştırma yaparsınız?

Kardeşlerim ve ebeveynim bana gerçekten büyük çeşitlilikte bir sanatsal iklim yarattılar. Kendim çalmaya başlamadan önceki ilk yıllarımda, temel kriterim şuydu: Müzik sizi bir yerlere götürüyorsa, iyi müziktir! Bugün de kriterim çok az değişti. Artık şuna da inanıyorum: Müzik sana diğer dinleyicileri ve orkestra üyelerini harekete geçirmen için gerekli ilhamı vermelidir.

Kariyerinizin, Blues Alley konserleri sırasında Branford Marsalis’in kastı olmanızla değiştiğini söylemek mümkün mü?

O kısa süre içerisinde Wynton (Marsalis) ile birlikte çalmak benim için büyük bir ulusal deneyimdi ve Branford’un koltuğunu dolduracak 16 yaşında bir genç için anaakım medyaya oldukça iyi bir ulaşım olanağı sağladı.

mThe Baritone Nation’dan da bahsedelim. Ruhu ve sound’u konusunda bu ekibi özel kılan şey neydi?

The Baritone Nation, eski standartlarla, güncel bestecilerin yeni müzikleriyle ve kolektif doğaçlamayla bariton saksofonun solo, kolektif, tonal ve metinsel özelliklerini daha derinlemesine keşfetmeyi arzu eden bir gruptu. Bunu yaptığımız zaman iyi zamanlardı.

Vokalistlerle çalışmak nasıldı?

Benim müzik ikizim Ms. Miche Braden. Onun gibi büyük bir vokalistle çalışmanın çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Kendini anlam yüklü notaları çalmaya emanet etmek gerçekten büyük bir iş!

‘Caribbean Rapsodi’ özelinde konuşursak... Müziğinizde caz ve klasik müzik melodilerinin birleşmesi ve bağlantısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu iki müzik tarzının bir araya geldiği noktada paylaşılabilecek ortak bir noktanın olduğuna ve bunun sahnenin her iki tarafındaki insanları bir araya getirebileceğine ve sıklıkla yapılması gerektiğine inanıyorum.

Bunu kelimelerle ifade etmenin mümkün olup olmadığını bilmiyorum, fakat müziğinizde duyguları ve tekniği nasıl dengeliyorsunuz?

Basit. Sahnede çalan insanların kullandığı teknik sadece tutku ve duyguların görünür olmasını sağlayan faktördür. Bunu bilen bir sanatçı her türlü sanatsal yolculuğa güvenle çıkabilir.

‘At the Crossroads’ kaydına dönersek, “Caz bir anın sanatıdır” söyleminiz açısından bakıldığında stüdyoda olmakla sahnede canlı çalmak arasında sizin için nasıl bir fark var?

Herhangi bir grubun kayıt için çalması hali, o grubun kolektif gelişmesinin belirli bir somut an için zapt edilmesi ve kaydedilmesi halidir. Canlı çalmak ise tamamen güncel ve anlık ifadeyi temsil eder. Stüdyonun kısıtlamaları yoktur; sahnenin önünde size onay veren, yorumda bulunan ve taze ilham sağlayan bir seyirci vardır.



