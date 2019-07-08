Müzede Suare başlıyor
Hollywood klasiklerini izleyiciyle buluşturacak Müzede Suare 16-21 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde olacak.
Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında gerçekleştireceği ‘Müzede Suare’ film programı, Hollywood tarihinin farklı dönemlerinden yıldız oyuncuların başrolünde olduğu sinema klasikleriyle izleyicileri karşılayacak.
16-21 Temmuz tarihleri arasında takip edilebilecek ‘Müzede Suare’de; Grace Kelly, Audrey Hepburn, Clark Gable, Paul Newman, Robert Redford, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Meryl Streep ve Montgomery Clift gibi yıldızların rol aldığı filmler yer alacak. Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi Yöneticisi Jak Şalom tarafından hazırlanan program kapsamındaki filmler, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecek.
Müzede Suare Program
16 Temmuz Salı: Arka Pencere / Rear Window
17 Temmuz Çarşamba: Sonsuz Ölüm / Butch Cassidy and the Sundance Kid
18 Temmuz Perşembe: Öldüren Şüphe / Charade
19 Temmuz Cuma: Kraliçe Christina / Queen Christina
20 Temmuz Cumartesi: Benim Afrikam / Out of Africa
21 Temmuz Pazar: Uygunsuzlar / The Misfit
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