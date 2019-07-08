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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
08.07.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Müzede Suare başlıyor

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Müzede Suare başlıyor

Hollywood klasiklerini izleyiciyle buluşturacak Müzede Suare 16-21 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde olacak.

Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında gerçekleştireceği ‘Müzede Suarefilm programı, Hollywood tarihinin farklı dönemlerinden yıldız oyuncuların başrolünde olduğu sinema klasikleriyle izleyicileri karşılayacak.
16-21 Temmuz tarihleri arasında takip edilebilecek ‘Müzede Suare’de; Grace Kelly, Audrey Hepburn, Clark Gable, Paul Newman, Robert Redford, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Meryl Streep ve Montgomery Clift gibi yıldızların rol aldığı filmler yer alacak. Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi Yöneticisi Jak Şalom tarafından hazırlanan program kapsamındaki filmler, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecek.

Müzede Suare başlıyor

Müzede Suare Program

16 Temmuz Salı: Arka Pencere / Rear Window
17 Temmuz Çarşamba: Sonsuz Ölüm / Butch Cassidy and the Sundance Kid
18 Temmuz Perşembe: Öldüren Şüphe / Charade
19 Temmuz Cuma: Kraliçe Christina / Queen Christina
20 Temmuz Cumartesi: Benim Afrikam / Out of Africa
21 Temmuz Pazar: Uygunsuzlar / The Misfit

Müzede Suare başlıyor

 

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