‘Müzede Suare’ başlıyor

Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında gerçekleştireceği ‘Müzede Suare’ film programı, Hollywood tarihinin farklı dönemlerinden yıldız oyuncuların başrolünde olduğu sinema klasikleriyle izleyicileri karşılayacak.

16-21 Temmuz tarihleri arasında takip edilebilecek ‘Müzede Suare’de; Grace Kelly, Audrey Hepburn, Clark Gable, Paul Newman, Robert Redford, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Meryl Streep ve Montgomery Clift gibi yıldızların rol aldığı filmler yer alacak. Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi Yöneticisi Jak Şalom tarafından hazırlanan program kapsamındaki filmler, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecek.

Müzede Suare Program

16 Temmuz Salı: Arka Pencere / Rear Window

17 Temmuz Çarşamba: Sonsuz Ölüm / Butch Cassidy and the Sundance Kid

18 Temmuz Perşembe: Öldüren Şüphe / Charade

19 Temmuz Cuma: Kraliçe Christina / Queen Christina

20 Temmuz Cumartesi: Benim Afrikam / Out of Africa

21 Temmuz Pazar: Uygunsuzlar / The Misfit