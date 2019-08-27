Tüm zamanların en iyi klibi Taylor Swift'in

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTüm zamanların en iyi klibi Taylor Swift'in
GeriKitap Sanat Tüm zamanların en iyi klibi Taylor Swift'in
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
27.08.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Tüm zamanların en iyi klibi Taylor Swift'in

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tüm zamanların en iyi klibi Taylor Swift'in

MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece New Jersey’de yer alan Prudential Center’da yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu. Yılın şarkıcısı ödülünü Ariana Grande alırken, en iyi grup ödülünün sahibi ise tarihin en popüler K-Pop gruplarından biri olan Güney Koreli BTS grubu oldu. Billy Ray Cyrus’un düzenlediği Lil Nas X’in ‘Old Town Road’u yılın şarkısı seçildi.

MTV, müzik endüstrisinin en önemli ödüllerinden kabul edilen, Video Müzik Ödülleri, bir kez daha görkemli sahne şovlarıyla sahiplerine teslim edildi. Önemli gecede, yılın müzik klibi, yılın şarkısı, en iyi pop, en iyi yeni sanatçı, en iyi k-pop, en iyi video klip gibi kategorilerde ödül alan isimler açıklandı. Müzikseverler, ‘Yılın Müzik Klibi’, ‘Yılın Sanatçısı’ ve ‘En İyi İşbirliği’ dahil 14 kategoride verdikleri oylarla kazananları belirlediler. Canlı performanslar geceyi renklendirdi. Cardi B ile başlayan performanslarda Taylor Swift, ‘You Need to Calm Down’ ve ‘Lover’ şarkılarını seslendirdi. Geceye, birlikte rol aldıkları klipten sonra sevgili olan ünlü şarkıcılar Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun düeti damga vurdu. Genç çift sahnede, ‘Senorita’ adlı şarkıyı seslendirdi.

Gecede ödül kazanan isimlerden bazıları şöyle:

Yılın şarkıcısı: Ariana Grande
En iyi grup: BTS
Yılın şarkısı: Lil Nas X: 'Old Town Road (Remix)' ft. Billy Ray Cyrus
Yılın klibi: Taylor Swift: 'You Need to Calm Down'
Tüm zamanların en iyi klibi: Taylor Swift: 'You Need to Calm Down'
En iyi latin şarkısı: ROSALÍA / J Balvin: 'Con Altura' ft. El Guincho
En iyi hip-hop şarkısı: Cardi B: 'Money'
En iyi pop şarkısı: Jonas Brothers: 'Sucker'
En iyi r&b şarkısı: Normani: 'Waves' ft. 6LACK
En iyi işbirliği: Shawn Mendes / Camila Cabello : 'Señorita'
Yazın şarkısı: Ariana Grande ve Social House: 'Boyfriend'
En iyi k-pop şarkısı: BTS: 'Boy With Luv' ft. Halsey
En iyi dans şarkısı: The Chainsmokers: 'Call You Mine' ft. Bebe Rexha
Yılın yükselen şarkıcısı: Billie Eilish
En iyi yeni şarkıcı: Billie Eilish
En iyi rock şarkısı: Panic! At the Disco: 'High Hopes'
En iyi kurgu: Billie Eilish – 'bad guy' – (Kurgu: Billie Eilish)
En iyi sanat yönetimi: Ariana Grande – '7 Rings' (Sanat Yönetmeni: John Richoux)
Klip öncüsü: Missy Elliott

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Tüm zamanların en iyi klibi Taylor Swift'in
Kaan Müjdeci Venedik yolunda
Kaş'ın uyuyan Dev'i cazla uyanacak
Talât Sait Halman çeviri ödülü için başvurular başladı