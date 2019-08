Tüm zamanların en iyi klibi Taylor Swift'in

MTV, müzik endüstrisinin en önemli ödüllerinden kabul edilen, Video Müzik Ödülleri, bir kez daha görkemli sahne şovlarıyla sahiplerine teslim edildi. Önemli gecede, yılın müzik klibi, yılın şarkısı, en iyi pop, en iyi yeni sanatçı, en iyi k-pop, en iyi video klip gibi kategorilerde ödül alan isimler açıklandı. Müzikseverler, ‘Yılın Müzik Klibi’, ‘Yılın Sanatçısı’ ve ‘En İyi İşbirliği’ dahil 14 kategoride verdikleri oylarla kazananları belirlediler. Canlı performanslar geceyi renklendirdi. Cardi B ile başlayan performanslarda Taylor Swift, ‘You Need to Calm Down’ ve ‘Lover’ şarkılarını seslendirdi. Geceye, birlikte rol aldıkları klipten sonra sevgili olan ünlü şarkıcılar Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun düeti damga vurdu. Genç çift sahnede, ‘Senorita’ adlı şarkıyı seslendirdi.

Gecede ödül kazanan isimlerden bazıları şöyle:

Yılın şarkıcısı: Ariana Grande

En iyi grup: BTS

Yılın şarkısı: Lil Nas X: 'Old Town Road (Remix)' ft. Billy Ray Cyrus

Yılın klibi: Taylor Swift: 'You Need to Calm Down'

Tüm zamanların en iyi klibi: Taylor Swift: 'You Need to Calm Down'

En iyi latin şarkısı: ROSALÍA / J Balvin: 'Con Altura' ft. El Guincho

En iyi hip-hop şarkısı: Cardi B: 'Money'

En iyi pop şarkısı: Jonas Brothers: 'Sucker'

En iyi r&b şarkısı: Normani: 'Waves' ft. 6LACK

En iyi işbirliği: Shawn Mendes / Camila Cabello : 'Señorita'

Yazın şarkısı: Ariana Grande ve Social House: 'Boyfriend'

En iyi k-pop şarkısı: BTS: 'Boy With Luv' ft. Halsey

En iyi dans şarkısı: The Chainsmokers: 'Call You Mine' ft. Bebe Rexha

Yılın yükselen şarkıcısı: Billie Eilish

En iyi yeni şarkıcı: Billie Eilish

En iyi rock şarkısı: Panic! At the Disco: 'High Hopes'

En iyi kurgu: Billie Eilish – 'bad guy' – (Kurgu: Billie Eilish)

En iyi sanat yönetimi: Ariana Grande – '7 Rings' (Sanat Yönetmeni: John Richoux)

Klip öncüsü: Missy Elliott