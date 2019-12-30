Mehmet H. Doğan Ödülü başvuruları devam ediyor

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, Türkçede yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek, Türk şiirine katkı sunmak amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü süreci başladı.

1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan şiir eleştirisi, incelemesi ve araştırmalarına verilecek ödül için başvurular 31 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Şiir Kütüphanesi’ne elden, posta veya kargo yoluyla yapılabilecek. Mehmet H. Doğan Ödülü’ne başvuran eserleri, Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu'nun oluşturduğu Seçici Kurul değerlendirecek. Mehmet H. Doğan Ödülü, 2020 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek ödül töreniyle sahibini bulacak.