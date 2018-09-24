Macar sinemasının efsanesi Bela Tarr Antalya'da
Macar sinemasının ünlü yönetmeni Bela Tarr, 55. Antalya Film Festivali için Antalya'ya geldi ve gençlerle birlikte pazarda mekan keşfine çıktı.
Bazı yönetmenler tarafından sinema tarihinin en iyi filmi olarak görülen 'Satan's Tango'nun yönetmeni Bela Tarr, Antalya’ya geldi. Usta yönetmen 55. Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum’da özel bir atölye düzenleyecek.
Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, dün ilk kez usta yönetmenle tanıştı. Macar yönetmen yapılacak çekimler için Antalya'nın semt pazarlarını dolaştı. Yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle de tanınan Tarr, Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de genç katılımcılarla birlikte gezdi. Tarr, 3 Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.
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