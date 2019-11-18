'Lady Macbeth' ilk kez CRR Konser Salonu'nda
Pisa Opera ve Balesi’nin yerleşik dans topluluğu imPerfect Dancers Company, kurucuları Walter Matteini ve Ina Broeckx’un koreografisi 'Lady Macbeth' ile Türkiye’de ilk kez 13 Aralık'ta CRR Konser Salonu’nda izleyici ile buluşuyor.
2009 yılında İtalya’da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx’in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası ün kazanarak sanat dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. imPerfect Dancers Company, Kuzey Amerika’da (Kanada ve ABD), Güney Amerika’da (Kolombiya ve Uruguay), Afrika’da (Tanzanya), Asya’da (İsrail ve Türkiye) ve Avrupa’da (Hırvatistan, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İsviçre ve Hollanda) performanslar gerçekleştirdi. Walter Matteini ve Ina Broeckx’un koreografisi 'Lady Macbeth', Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilhamla kurgulanmış bir eser. 'Lady Macbeth', Shakespeare’in versiyonunun bittiği yerde başlar: Macbethler ölmüştür.
Lady Macbeth: Ina Broeckx
Macbeth: Sigurd Kirkerud Roness
Banquo: Daniel Flores Pardo
3 Cadı: Sara Nicastro, Laura Perrot, Tiziano Pilloni
Konsept ve Koreografi: Walter Matteini ve Ina Broeckx Kostümler: Ina Broeckx
Sahne Tasarımı: Ina Broeckx
Işık Tasarımı: Bruno Ciulli
Müzik: Ezio Bosso, Antonio Vivaldi, Max Richter, Philip Glass, J. S. Bach, Alessandro Scarlatti
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle