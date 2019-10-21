Kuzeylileri nasıl bilirdiniz?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKuzeylileri nasıl bilirdiniz?
GeriKitap Sanat Kuzeylileri nasıl bilirdiniz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
PÜREN MUTLUTÜRK MERAL
21.10.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Kuzeylileri nasıl bilirdiniz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuzeylileri nasıl bilirdiniz?

Daniel McCoy imzalı ‘Viking Ruhu: Nors Mitolojisi ve Dinine Giriş’; Vikinglerin dini inançlarını, toplumsal ahlâk anlayışlarını, ölüme ve öbür dünyaya bakışlarını, toplumsal cinsiyet algılarını ve Nors mitolojisine ait hikâyeleri kaynaklarıyla birlikte anlatılıyor.

Sözlü edebiyatın en bilinen ürünü olan masallar, destanlar ve mitler, belli bir zaman, o zamanın şartları, toplumların tarihsel ve coğrafi durumları, sosyolojik özellikleri, dinî ritüelleri gibi birçok konuda edindiğimiz ilk kaynaklar ve aynı zamanda ilk edebiyat ürünleri… Mitler ve mitoloji dendiğinde akla ilk olarak Antik Yunan gelse de geçtiğimiz yıllar içinde Vikingler ve Viking mitolojisi de -özellikle popüler kültür araçlarıyla- son derece ilgi çeker hale geldi. Bu anlamda Nors mitolojisiyle ilgili yeni kitaplar yayımlanırken, bu çalışmalara geçtiğimiz günlerde çok başarılı bir kitap eklendi: Daniel McCoy tarafından yazılan ve İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘Viking Ruhu: Nors Mitolojisi ve Dinine Giriş’.
Yazarın uzmanlık alanı Norslar ve Cermen halkların Hıristiyanlık öncesi dönemleri, mitolojileri ve pagan inançları olunca, çalışma da gerçekten Nors halkı üzerine dikkate değer derinlikte olmuş. Kitap, öncelikle tam olarak yukarıda bahsettiğim gibi bir toplumsal analizle başlıyor.
Nors halkının ya da daha çok bilinen kullanımıyla Vikinglerin dinî inançları, tanrıları, kader inançlarının olup olmadığı, toplumsal ahlâk anlayışları, ölüme ve öbür dünyaya bakışları ve toplumsal cinsiyet algıları, kitabın ilk bölümünde oldukça detaylı bir şekilde okura sunuluyor. İkinci bölümde ise bildiğimiz ya da ilk defa duyduğumuz Nors mitolojisine ait hikâyeler, kaynaklarıyla birlikte anlatılıyor. McCoy’un çalışmasının en kıymetli yanlarından birinin, gerek ilk bölümde gerekse de mitlere yer verdiği ikinci bölümde faydalandığı kaynaklara açıkça yer vermesi olduğu kanaatindeyim. Yazar, kendi araştırmaları doğrultusunda ulaştığı bilgileri ve özellikle mitleri değerlendirirken, hangilerinin Viking Çağı’na daha uygun, hangilerinin ise sonradan değiştirilmiş olabileceğini belirtiyor. Onun bu değerlendirme ve yorumları da Viking Çağı denilen dönemin zihinlerde daha net bir şekilde yer bulmasını sağlıyor. Ancak McCoy, efsanelerin sonradan değiştirilmesinin de efsane/mit uzmanları için son derece olağan bir durum olduğunu belirtiyor: “Yaşayan gelenekler... düşünmeden tekrar tekrar devredilen durağan fosiller değillerdir; bunları aktaranlar değiştikçe, onlar da sürekli değişir. Hiçbir gelenek, yenilik olmadan gerçekten yaşayamaz.”
Daniel McCoy mitolojik hikâyeleri, Viking tanrı ve tanrıçalarını okura aktarırken kelimelerin etimolojik anlamlarını da sunuyor. Böylece Vikinglerin hemen her şey için kullandıkları kelimelerin, niteledikleri şeylerle anlamlı bir bütün oluşturduğu görülüyor. Hikâyelerin kendilerine gelince, bunların arasında en çok bilinen ve popüler kültür vasıtasıyla aşina olduklarımız da var, daha az bilinenler de... Örneğin tüm popüler kültür ürünlerinde Thor’un fiziksel özelliklerinin yanında karakteri de ön plandayken, mitlerde tam da Viking ruhuna uygun bir şekilde onun daha çok kaba kuvvetiyle var olduğunu, büyük bir derinlik ya da entelektüel kapasite taşımadığını görüyoruz. Sonsuz bilgelikteki Odin’in ise oldukça pragmatik bir yapısı olduğu fark edilebiliyor. Vikingler hakkındaki şimdiye dek yalnızca popüler kültür üzerinden bilgi edinen okurlar ise Loki’nin dişil özellikleri karşısında oldukça şaşırabilirler. Kitapta yer alan tüm mitler içerisinde benim ilgimi en çok çeken ise ‘Sigurd Destanı’ oldu. Viking dünyası ve çağı için fazla ‘romantik’ bir yorum olabilir, fakat bu mit aşka ve sevgiye dair kadim bir Romeo-Juliet hikâyesi olarak zihinlerde canlanabiliyor. Belki de Shakespeare de bu mitlerden etkilenmişti, kim bilir?

MÜCADELECİ RUHLAR...
Kitabı edinen okur fark edecektir ki, aslında yazar kitap boyunca yaptığı etimolojik çözümlemeler ile dil ve anlam dünyamıza oldukça büyük zenginlik katıyor. Aynı zamanda ‘Viking ruhu’ ile neyi kastettiğini netleştiriyor: Mücadele etme gücü. Zira Vikingler, genel itibariyle barbar, savaşçı ve istilacı bir toplum olarak bilinseler de bunun özü aslında onların mücadeleci ruhları... Çünkü -belki de birçok insana ilginç gelecek bir şekilde ve kitapta detaylı olarak anlatıldığı gibi- Vikingler aslında kaderci bir toplum ancak bu kadercilik onların her şeyi olduğu gibi kabullenip bırakmalarına neden olmuyor. Aksine, sonlarını bilerek, başlarına gelecekleri olumsuz da olsa öngörmeyi isteyerek, mücadele etmekten vazgeçmiyorlar. Bu tespit de Viking ruhunun, popüler kültürdeki hâlini dönüştürücü nitelikte görünüyor.
Daniel McCoy, detaylı ve her satırı insanı o dünyanın olağanüstü niteliklerine götüren, aynı zamanda da bilimsel ayrıntıları okura sunabilen bir mitoloji ve tarih kitabı yaratmış. Belki de bu kitap, sadece masalsı mitlerin değil, Viking ruhunun da toplumlar arasında ilham olmasına vesile olur.

VİKİNG RUHU: Kuzeylileri nasıl bilirdiniz
NORS MİTOLOJİSİ VE DİNİNE GİRİŞ
Daniel McCoy
İletişim Yayınları, 2019
320 sayfa, 40 TL.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Kuzeylileri nasıl bilirdiniz?
Ay'ın gizemli yüzü Kundura'da
Meşrutiyet kuşağının bohem delikanlısı: Avni Lifij
Sinema ve edebiyata dair incelikler