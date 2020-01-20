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Kitap Sanat
Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

'Kral'ın Altınları' sahnede

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'Kral'ın Altınları' sahnede

Çimen Turunç Baturalp’in yazıp yönettiği, Tiyato Mima imzalı çocuk oyunu Kral’ın Altınları (Bir Midas Masalı) 23 Ocak Perşembe günü Kadıköy Sineması’nda izleyici karşısına çıkacak.

Altın sevgisinden gözü başka hiçbir şey görmeyen meşhur kralın hikâyesini anlatan oyunda Cihan Ayhan, Ilım Baturalp, Ayşe Köksal, Ozan Sevin ve Yusuf Kurtoğlu gibi yetenekli oyuncular oynuyor. Oyun, 23 Ocak Perşembe günü Kadıköy Sineması’nda izleyici karşısına çıkacak.
Kral’ın Altınları (Bir Midas Masalı) İstanbul Kadıköy Sineması’ndaki biletleri Biletix’ten alınabilir.

Kralın Altınları sahnede

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