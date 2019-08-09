Kraliçe Lear filminin posteri ve teaser'ı yayında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKraliçe Lear filminin posteri ve teaser'ı yayında
GeriKitap Sanat Kraliçe Lear filminin posteri ve teaser'ı yayında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
09.08.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Kraliçe Lear filminin posteri ve teaser'ı yayında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kraliçe Lear filminin posteri ve teaser'ı yayında

İlk gösterimini 25. Saraybosna Film Festivali’nin uluslararası belgesel film yarışmasında yapacak olan Kraliçe Lear filminin posteri ve teaser'ı yayımlandı.

Pelin Esmer'in Kraliçe Lear filminin posteri ve teaserı yayımlandı. 20 Ağustos’ta Saraybosna’da gösterilecek film, Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların Toroslardaki köylere yaptıkları otuz günlük turnede Shakespeare’in Kral Lear oyununun dağ yollarında yavaş yavaş Kraliçe Lear’e dönüşmesini konu alıyor. Türkiye’de 2019 sonbaharında gösterime girmesi planlanan Kraliçe Lear, Pelin Esmer’in Oyun filmiyle tanıdığımız Arslanköylü tiyatrocu kadınlarla on dört yıl sonra yeniden bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Festivaldeki gösterime film ekibinin yanı sıra Arslanköylü tiyatrocu kadınlar da katılacak. Kraliçe Lear 15 Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girecek.

Film Özeti:
2000'li yılların başında Toroslar'da bir avuç köylü kadın bir tiyatro topluluğu kurmuş, biz de bu topluluğun kurulma serüvenini, kadınların hayatlarını sahneye taşımalarını ve tiyatronun onları nasıl değiştirdiğini Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde izlemiştik. Bu kez aynı tiyatrocu kadınlar, Shakespeare'in Kral Lear oyununu suyun bile zor ulaştığı ücra dağ köylerinde sahnelemek üzere yollara düşüyor. Uçurumlarla dolu yollarda toz toprak içinde ilerlerken, kadınların dünyasıyla Kral Lear'in dünyası iç içe geçiyor; 'iyi ve kötü', 'genç ve yaşlı', 'zengin ve fakir', 'dürüst ve sahtekâr' oyunun içinden çıkıp gerçeğe karışıyor.

Kraliçe Lear filminin posteri ve teaserı yayında
Katılımcılar Arslanköy Tiyatro Ekibi: Behiye Yanık, Cennet Güneş, Ümmü Kurt,
Fatma Fatih, Zeynep Fatih, Hüseyin Arslanköylü
Yönetmen Pelin Esmer
Yapımcılar Pelin Esmer, Dilde Mahalli
Ortak-Yapımcılar Barış Bıçakçı, Eda Arıkan, Feride Çiçekoğlu
Kamera Morteza Atabaki, Pelin Esmer
Ses Kayıt Hüseyin Can Erol
Ses Tasarım ve Miksaj Kubilay Tok
Renk Düzeltme Murat Birkon
Kurgu Pelin Esmer, Emre Aksu
Müzik Barış Diri  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
‘Küçük ve kalabalık birisiydi Yurdaer’
Mine Özgüzel: Varoluşçu yazarlar bana yalnız olmadığımı hissettirdi
Bir insan, ömrünü neye vermeli?
Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni...