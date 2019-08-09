Kraliçe Lear filminin posteri ve teaser'ı yayında
İlk gösterimini 25. Saraybosna Film Festivali’nin uluslararası belgesel film yarışmasında yapacak olan Kraliçe Lear filminin posteri ve teaser'ı yayımlandı.
Pelin Esmer'in Kraliçe Lear filminin posteri ve teaserı yayımlandı. 20 Ağustos’ta Saraybosna’da gösterilecek film, Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların Toroslardaki köylere yaptıkları otuz günlük turnede Shakespeare’in Kral Lear oyununun dağ yollarında yavaş yavaş Kraliçe Lear’e dönüşmesini konu alıyor. Türkiye’de 2019 sonbaharında gösterime girmesi planlanan Kraliçe Lear, Pelin Esmer’in Oyun filmiyle tanıdığımız Arslanköylü tiyatrocu kadınlarla on dört yıl sonra yeniden bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Festivaldeki gösterime film ekibinin yanı sıra Arslanköylü tiyatrocu kadınlar da katılacak. Kraliçe Lear 15 Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girecek.
Film Özeti:
2000'li yılların başında Toroslar'da bir avuç köylü kadın bir tiyatro topluluğu kurmuş, biz de bu topluluğun kurulma serüvenini, kadınların hayatlarını sahneye taşımalarını ve tiyatronun onları nasıl değiştirdiğini Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde izlemiştik. Bu kez aynı tiyatrocu kadınlar, Shakespeare'in Kral Lear oyununu suyun bile zor ulaştığı ücra dağ köylerinde sahnelemek üzere yollara düşüyor. Uçurumlarla dolu yollarda toz toprak içinde ilerlerken, kadınların dünyasıyla Kral Lear'in dünyası iç içe geçiyor; 'iyi ve kötü', 'genç ve yaşlı', 'zengin ve fakir', 'dürüst ve sahtekâr' oyunun içinden çıkıp gerçeğe karışıyor.
Katılımcılar Arslanköy Tiyatro Ekibi: Behiye Yanık, Cennet Güneş, Ümmü Kurt,
Fatma Fatih, Zeynep Fatih, Hüseyin Arslanköylü
Yönetmen Pelin Esmer
Yapımcılar Pelin Esmer, Dilde Mahalli
Ortak-Yapımcılar Barış Bıçakçı, Eda Arıkan, Feride Çiçekoğlu
Kamera Morteza Atabaki, Pelin Esmer
Ses Kayıt Hüseyin Can Erol
Ses Tasarım ve Miksaj Kubilay Tok
Renk Düzeltme Murat Birkon
Kurgu Pelin Esmer, Emre Aksu
Müzik Barış Diri
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