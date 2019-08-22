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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
22.08.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

‘Kız Kardeşler’ Saraybosna’da

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‘Kız Kardeşler’ Saraybosna’da

13 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanan Emin Alper’in yönetmenliğini yaptığı Kız Kardeşler filmi 25. Saraybosna Film Festivali’nde gösterildi.

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, Emin Alper’in ödüllü son filmi Kız Kardeşler’in 25. Saraybosna Film Festivali uluslararası yarışma bölümündeki gala gösterimi dün akşam gerçekleştirildi. Türkiye’den festivalin uluslararası yarışma bölümüne seçilen tek yapım olan Kız Kardeşler’in gösterimine filmin yönetmeni Emin Alper ile başrol oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, yapımcı Nadir Öperli, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve cast direktörü Ezgi Baltaş katıldı. Film, festival kapsamında Uluslararası Sanat Sinemaları Konfederasyonu CICAE'nin verdiği dağıtım ödülünü kazandı. Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor.

Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde nisan ayında yapan film, festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), en iyi müzik ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı.

‘Kız Kardeşler’ Saraybosna’da

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