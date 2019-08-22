‘Kız Kardeşler’ Saraybosna’da
13 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanan Emin Alper’in yönetmenliğini yaptığı Kız Kardeşler filmi 25. Saraybosna Film Festivali’nde gösterildi.
Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, Emin Alper’in ödüllü son filmi Kız Kardeşler’in 25. Saraybosna Film Festivali uluslararası yarışma bölümündeki gala gösterimi dün akşam gerçekleştirildi. Türkiye’den festivalin uluslararası yarışma bölümüne seçilen tek yapım olan Kız Kardeşler’in gösterimine filmin yönetmeni Emin Alper ile başrol oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, yapımcı Nadir Öperli, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve cast direktörü Ezgi Baltaş katıldı. Film, festival kapsamında Uluslararası Sanat Sinemaları Konfederasyonu CICAE'nin verdiği dağıtım ödülünü kazandı. Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor.
Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde nisan ayında yapan film, festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), en iyi müzik ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı.
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