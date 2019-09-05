Kız Kardeşler gün sayıyor
Emin Alper’in son filmi olan ve 13 Eylül’de vizyona girmeye hazırlanan ‘Kız Kardeşler’in afiş ve fragmanı yayınlandı. Filmin afişini Volkan Topkaya hazırlarken, fragmanı Doğan Can Gündoğdu imzası taşıyor.
Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, son olarak Saraybosna Film Festivali’nden en iyi yönetmen ödülü ve CICAE dağıtım ödülüyle dönen Emin Alper’in yeni filmi ‘Kız Kardeşler’, 13 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan filmin vizyon afişi ve fragmanı bugün yayınlandı. Kız Kardeşler’in afişini Volkan Topkaya tasarlarken, fragmanında Doğan Can Gündoğdu’nun imzası bulunuyor.
Annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alan filmin başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer yer alıyor. Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde yapan Kız Kardeşler, festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), en iyi müzik ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı.
Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz: https://youtu.be/kPDgtvw6Z1w
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