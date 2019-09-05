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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
05.09.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Kız Kardeşler gün sayıyor

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Kız Kardeşler gün sayıyor

Emin Alper’in son filmi olan ve 13 Eylül’de vizyona girmeye hazırlanan ‘Kız Kardeşler’in afiş ve fragmanı yayınlandı. Filmin afişini Volkan Topkaya hazırlarken, fragmanı Doğan Can Gündoğdu imzası taşıyor.

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, son olarak Saraybosna Film Festivali’nden en iyi yönetmen ödülü ve CICAE dağıtım ödülüyle dönen Emin Alper’in yeni filmi ‘Kız Kardeşler’, 13 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan filmin vizyon afişi ve fragmanı bugün yayınlandı. Kız Kardeşler’in afişini Volkan Topkaya tasarlarken, fragmanında Doğan Can Gündoğdu’nun imzası bulunuyor.

Annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alan filmin başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer yer alıyor. Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde yapan Kız Kardeşler, festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), en iyi müzik ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı.

Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz: https://youtu.be/kPDgtvw6Z1w

 

Kız Kardeşler gün sayıyor

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