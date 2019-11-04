Kerem Görsev'den yeni albüm: Perfect Balance
Türkiye'nin önemli caz piyanistlerinden Kerem Görsev, 2019'da kaydettiği 19. albümünü müzikseverlerin beğenisine sunuyor.
Kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman ve tenor saksafonda Grammy’li müzisyen, efsane Ernie Watts yeraldığı 'Perfect Balance', Kerem Görsev’in Ernie Watts ile yaptığı 5. albüm. Plak ve CD formatında yayınlanan albümdeki 7 bestenin tamamı Kerem Görsev’e ait. Albüm fotoğrafları, fotoğraf sanatçısı Ahmet Görsev’e; plak ve CD tasarımı ise Feridun Ertaştan’a ait olan albüm, Mayıs 2019’da İstanbul Babajim Stüdyoları’nda kaydedildi. Ko-prodüktörlüğü Ferit Odman’a ait olan 'Perfect Balance', Emre Plakçılık tarafından hem dijital hem de plak olarak piyasaya sürüldü. 'Perfect Balance', 4 sıra dışı müzisyenin stüdyoda tek seferde kaydettiği, bu özelliğinden dolayı da gözlerinizi kapadığınızda salonunuzda canlı bir caz efsanesi dinleyeceğiniz türden.
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