Kazanan belli oldu
Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 65’incisi sahibini buldu. Melisa Kesmez, ‘Nohut Oda’ adlı kitabıyla ödüle layık görüldü.
Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 65’incisi sahibini buldu. Melisa Kesmez, ‘Nohut Oda’ adlı kitabıyla ödüle layık görüldü.
Doğan Hızlan’ın başkanlığında toplanan; Jale Parla, Metin Celâl, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Beşir Özmen ve Murat Gülsoy’dan oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi, ödül gerekçesini şöyle açıkladı: “Değerli yazar Melisa Kesmez, ‘Nohut Oda’ adlı öykü kitabında insan ilişkilerinin karmaşıklığını, sarıp sarmalayan sıcaklığını ve nefessiz bırakan boğuntusunu telaşsız, duru bir üslupla anlatmayı başarmıştır.”
1955’te Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık tarafından başlatılan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyetince veriliyor. Sait Faik’in vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içerisinde yazılmış en iyi hikâyeyi seçerek ‘Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Mükâfatı’nı veriyor.
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