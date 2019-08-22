Kayıp şairler üzerine
İş Bankası Yayınları’nın çıkardığı ‘Kayıp Şairler’ iyi bir diziydi. Dizideki şairlerden Nevzat Üstün ile eşi Şükran Üstün’ün yaşadığı ev, Harbiye’deki Radyo Evi’nin tam karşısındaydı. Radyo programlarından sonra sık sık oraya uğrardım. Birçok dostumla onun evinde buluşurduk.
Ertuğrul Özkök’ün ‘Tansu’nun Kayıp Şairinden Olağanüstü Birkaç Mısra’ yazısını okuyunca ‘Kayıp Şairler’ dizisini anımsadım. Tansu Özkök sahaflardan üç şairin kitabını bulmuş. Suat Taşer, Nevzat Üstün ve Halim Şefik’in kitapları. Sonrasını Özkök şöyle anlatıyor: “Eşim Tansu geçenlerde sahaflardan üç şiir kitabı bulmuş. İş Bankası Yayınları’nın çıkardığı ‘Kayıp Şairler’ serisinden üç kitap. Suat Taşer, Nevzat Üstün ve Halim Şefik’in şiirleri. Önceki akşam Suat Taşer’in kitabını neredeyse baştan sonra okudu bana...
Gerçekten olağanüstü şiirler.”
Kayıp Şairler’ iyi bir diziydi ve diziyi sevgili arkadaşım Ahmet Oktay yönetiyordu. Editörlüğünü de Ruken Kızıler yapıyordu, ayrıntılı önsözleri o yazıyordu. Ahmet Oktay o dönem benden de Ömer Bedrettin Uşaklı’nın kitabını yapmamı istemişti. Çoğunu hazırlamıştım. Sözü edilen şairlerden bir tek Suat Taşer’le tanışmamıştım.
Diğer ikisi ile dostluğum vardı.
Nevzat Üstün ile eşi Şükran Üstün’ün yaşadığı ev, Harbiye’deki Radyo Evi’nin tam karşısındaydı. Radyo programlarından sonra sık sık oraya uğrardım. Birçok dostumla onun evinde buluşurduk.Sık sık Cumhuriyet gazetesine uğrardı. O dönem Cumhuriyet’e uğramayan kim vardı ki? Nevzat Üstün’ü Ankara’ya otomobille giderken geçirdiği bir trafik kazasında kaybettik. Bir-iki yıl adına şiir ödülü düzenlendi, arkası gelmedi.Halim Şefik, bizim Molla Fenari Sokağı’ndaki Hürriyet Gösteri idarehanesine gelir, sohbet ederdi.Orayı evi gibi görüyordu, bazen çalışmaları sürdüğü için biz onu dergide bırakır çıkardık. Kitap dağıtıcılığı yapardı. Bir gün bir motosiklet ile otomobil arası bir araç almıştı. Dostların ona sahip olmasının sevincini şöyle anlatırlar: Taşıtı aldıktan sonra Paris’te bulunan Sabahattin Eyüboğlu’na bir telgraf çekmiş, “Aldım” diye. Ne aldığını, sora sora zor öğrenmişler.
Bir tek ‘Otopsi’ adlı bir kitap çıkarabildi. Ben de size Suat Taşer’in birkaç dizesini okuyayım...
AYNA ÜZERİNE
“Tuttum gülüşünü aynama koydum/Cömert sıcaklığın avuçlarımın içinde/Ölüm çağırıyor beni duydum/Ben değilim ki ben eski yerimde.”
ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE
“Bir dolu karanlık/Günün dönemeçlerinde hızla yeğin/Can vergisidir civanım özgürlüğe ödediğin.”
PİŞMANLIK ÜZERİNE
“Ey benim güzel pişmanlığım/Yaşamak sevmektir ölümse elde bir.”
Yazımızın amacını yineleyelim.
Okunacak şairler: Ahmet Oktay, Nevzat Üstün, Halim Şefik, Suat Taşer.
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