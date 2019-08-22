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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğan HIZLAN - dhizlan@hurriyet.com.tr
22.08.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Kayıp şairler üzerine

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Kayıp şairler üzerine
Halim Şefik

İş Bankası Yayınları’nın çıkardığı ‘Kayıp Şairler’ iyi bir diziydi. Dizideki şairlerden Nevzat Üstün ile eşi Şükran Üstün’ün yaşadığı ev, Harbiye’deki Radyo Evi’nin tam karşısındaydı. Radyo programlarından sonra sık sık oraya uğrardım. Birçok dostumla onun evinde buluşurduk.

Ertuğrul Özkök’ün ‘Tansu’nun Kayıp Şairinden Olağanüstü Birkaç Mısra’ yazısını okuyunca ‘Kayıp Şairler’ dizisini anımsadım. Tansu Özkök sahaflardan üç şairin kitabını bulmuş. Suat Taşer, Nevzat Üstün ve Halim Şefik’in kitapları. Sonrasını Özkök şöyle anlatıyor: “Eşim Tansu geçenlerde sahaflardan üç şiir kitabı bulmuş. İş Bankası Yayınları’nın çıkardığı ‘Kayıp Şairler’ serisinden üç kitap. Suat Taşer, Nevzat Üstün ve Halim Şefik’in şiirleri. Önceki akşam Suat Taşer’in kitabını neredeyse baştan sonra okudu bana...

Gerçekten olağanüstü şiirler.”

Kayıp Şairler’ iyi bir diziydi ve diziyi sevgili arkadaşım Ahmet Oktay yönetiyordu. Editörlüğünü de Ruken Kızıler yapıyordu, ayrıntılı önsözleri o yazıyordu. Ahmet Oktay o dönem benden de Ömer Bedrettin Uşaklı’nın kitabını yapmamı istemişti. Çoğunu hazırlamıştım. Sözü edilen şairlerden bir tek Suat Taşer’le tanışmamıştım. 

Diğer ikisi ile dostluğum vardı.

Nevzat Üstün ile eşi Şükran Üstün’ün yaşadığı ev, Harbiye’deki Radyo Evi’nin tam karşısındaydı. Radyo programlarından sonra sık sık oraya uğrardım. Birçok dostumla onun evinde buluşurduk.Sık sık Cumhuriyet gazetesine uğrardı. O dönem Cumhuriyet’e uğramayan kim vardı ki? Nevzat Üstün’ü Ankara’ya otomobille giderken geçirdiği bir trafik kazasında kaybettik. Bir-iki yıl adına şiir ödülü düzenlendi, arkası gelmedi.Halim Şefik, bizim Molla Fenari Sokağı’ndaki Hürriyet Gösteri idarehanesine gelir, sohbet ederdi.Orayı evi gibi görüyordu, bazen çalışmaları sürdüğü için biz onu dergide bırakır çıkardık. Kitap dağıtıcılığı yapardı. Bir gün bir motosiklet ile otomobil arası bir araç almıştı. Dostların ona sahip olmasının sevincini şöyle anlatırlar: Taşıtı aldıktan sonra Paris’te bulunan Sabahattin Eyüboğlu’na bir telgraf çekmiş, “Aldım” diye. Ne aldığını, sora sora zor öğrenmişler.

Bir tek ‘Otopsi’ adlı bir kitap çıkarabildi. Ben de size Suat Taşer’in birkaç dizesini okuyayım...

AYNA ÜZERİNE
“Tuttum gülüşünü aynama koydum/Cömert sıcaklığın avuçlarımın içinde/Ölüm çağırıyor beni duydum/Ben değilim ki ben eski yerimde.”

ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE

“Bir dolu karanlık/Günün dönemeçlerinde hızla yeğin/Can vergisidir civanım özgürlüğe ödediğin.”

PİŞMANLIK ÜZERİNE

“Ey benim güzel pişmanlığım/Yaşamak sevmektir ölümse elde bir.”
Yazımızın amacını yineleyelim.

Okunacak şairler: Ahmet Oktay, Nevzat Üstün, Halim Şefik, Suat Taşer.

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