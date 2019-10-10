Katrina’yı beklerken...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKatrina’yı beklerken...
GeriKitap Sanat Katrina’yı beklerken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
ERHAN TEKTEN erhan.tekten@gmail.com
Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Katrina’yı beklerken...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Katrina’yı beklerken...

Bol ödüllü yazar Jesmyn Ward’ın romanı ‘Kasırga Tutulması’ Mississippi kıyılarında yaşayan fakir bir ailenin, ‘Katrina Kasırgası’ yaklaşırken hayatta kalma çabalarının lirik hikâyesi.

Kitap ödülleri, büyük film ve müzik ödüllerine göre daha spesifiktir. Jüri üyeleri seçimlerini, dışarıdan gelen etkilere tamamen kapalı bir şekilde yapabilir. Popülerliği çok umursamaz... Sonuçta okuyucunun da beğenisi, kitabın sayfalarının akış hızını belirlemez mi? Eğer Jesmyn Ward’ın ‘Kasırga Tutulması’ da beş önemli okuyucunun dikkatini çekmemiş olsaydı, beş jüri üyesi kısa sürede okudukları 300’ün üzerinde kitabın arasından bu romanı seçmeseydi, büyük olasılıkla yazarı tanıma şansımız olmayacaktı. Ward dünya edebiyatının karanlıkta kalmış yazarlarından biri olacak ve Amerika’nın güneyinden yükselen çığlığı, biz Türkiye’deki okurlara ulaşamayacaktı. Tüm dünyada insanların dinlemekten çok, hakkında konuşmayı tercih ettiği, acı çekmiş, trajik hayatlar yaşamış, acımasızca öldürülmüş, fakir siyahların gerçek hikâyeleri, yazarı 2011’de edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden National Book Award’ın sahibi yaptı. Ward, 2017’de yine aynı bölgedeki siyahların ve onların ırkçılık sonucu öldürülmüşlerinin huzur bulamayan ruhlarını anlattığı ‘Söyle Hayalet Şarkını Söyle’ ile National Book Award’ı ikinci defa alan ilk kadın yazar olarak tarihe geçti.

KADIN İSİMLİ BİR AFET: KATRINA KASIRGASI
ABD’nin güney kıyıları tarihindeki en ölümcül kasırgalardan birini bekliyor. Katrina Kasırgası yaklaşıyor. Mississippi’nin bir kıyı kasabasında ‘Çukur’ adını verdikleri, tavuklar ve terk edilmiş arabaların çevresinde bulunduğu evlerinde yaşayan bir aileyi etkisine almaya başladı bile. Ward romanını; fırtına öncesi, fırtınanın yaşandığı gün ve takip eden gün dahil her biri ayrı konuya değinen 12 bölümden oluşturuyor. Romanın anlatıcısı 14 yaşında Esch, üç erkek kardeşi ve alkolik babasıyla, annelerinin son çocuğunu doğururken öldüğü kederle dolu harap evde yaşıyor.

Roman Sheetah’ın pitbull cinsi köpeği China’nın beş yavru doğurduğu sahneyle açılıyor. Köpek kendisine Sheetah’tan başkasının dokunmasına izin vermezken, kasırga hepsini ele geçirmek için gün sayıyor. Afetlere sıklıkla kadın ismi verilen eril dünyanın şiddet yüklü ortamında, çocukların kendilerini kurtaracaklarına dair küçük ya da büyük hayalleri var. Evin en büyük oğlu Randall iyi bir basketbolcu olmak için çalışıyor. Sheetah yavruları, tanesini 200 dolara satmak, yedi yaşındaki Junior dikkat çekmeyi başarmak istiyor. Esch karnındaki bebeğin babası ve onu umursamayan Manny’yi elde etmeyi düşlüyor. Çocukların babası ise kontrplaklarla pencereleri kapatarak ailesini fırtınaya hazırlıyor. Güneş ışığının eve girmesini engelleyen kontrplaklar romanın metaforu. Güneş tutulması sırasında karanlıkta kalan Dünya gibi, evlerinin içi karanlıkta kalıyor. Katrina’nın güçlü rüzgârlarındaki itici güç, fırtınanın oluşturduğu terör havası, rüzgâr ve suyun kuvveti yaklaştıkça, içgüdüsel bir panik, aileyi kopmaz bağlarla birbirine bağlıyor. Yazar sıkı sıkıya bağlanan aileyi çekici ve karmaşık ayrıntılarla çiziyor. Katrina, hikâyenin ana karakteri olsa da hikâyeyi yönlendiren Skeetah ve illegal köpek dövüşlerine soktuğu China. İkisi de kararlı ve esrarengiz. Fırtınanın yaklaştığı her saniye, Skeetah, China ve yavrularını kurtarmak için savaşıyor.

‘Kasırga Tutulması’ mitoloji kadar eski bir hikâye aslında. Aile onuru, intikam ve felaketi içinde barındırıyor. Ward’ın lirik üslubu şiddeti acımasız ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. Ward okuyucunun beklentileriyle ustaca oynuyor. Hüzün beklenen yerde, neşe; neşe beklenen yerde ise hüzün veriyor.Sayfalar çevrildikçe ortaya çıkan cazla birlikte Ward’ı tanımamı sağlayan jüriye ne kadar teşekkür etsem az diye düşünüyorum...

Katrina’yı beklerken...KASIRGA TUTULMASI
Jesmyn Ward
Çeviren: Solina Silahlı
Doğan Kitap, 2019
280 sayfa, 32 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Zeugma'nın esin perileri: Muzalar
Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen
Hayatın cömert davranmadığı insanların dünyası...
'Yerelle barışmadan evrensele ulaşılmaz'