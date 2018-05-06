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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
AA
06.05.2018 - 22:01, Son Güncelleme:

Karun’a yakışır müze

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Karun’a yakışır müze

Kanatlı Denizatı Broşu’nun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eserden oluşan Karun Hazineleri, yapımı tamamlanan müzede bu ay içinde sergilenmeye başlanacak.

UŞAK'ta dünyaca ünlü Karun hazinelerinin modern bir ortamda sergilenmesi için başlatılan müze projesinde sona gelindi. Milattan önce 595-547 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait olan ve aralarında daha önce iki kez çalınarak yurtdışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eserden oluşan Karun Hazineleri, bu aydan itibaren Uşak'taki yeni müzede sergilenecek.

Uşak Valisi Salim Demir, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nin bu ay içinde ziyarete açılması için son düzenlemelerin yapıldığını söyledi. İçerisinde değişik dönemlere ait 2 bin 500'e yakın tarihi eserin yer aldığı müzenin yaklaşık 16 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Demir, iki katlı müzenin 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti. Müzede Karun Hazineleri’nin en değerli parçası olarak bilinen ve daha önce iki kez çalınarak yurtdışına kaçırılan ‘Kanatlı Denizatı Broşu’ için özel bir alanın ayrıldığını kaydeden Vali Demir, "Karun Hazineleri hak ettiği değere uygun yeni sergi alanında ziyaretçileri ile buluşacak" dedi.

Karun’a yakışır müze

Kanatlı Denizatı Broşu

Uşak'ın Güre Köyü yakınlarındaki Toptepe, İkiztepe ve Aktepe tümülüslerinden 1965-1966 ve 1968 yıllarında tarihi eser kaçakçıları tarafından çıkarıldıktan sonra yurtdışına kaçırılan, New York'taki Metropolitan Müzesi’nde 1985 yılında sergilenmeye başlanan 432 parçalık Karun Hazineleri koleksiyonu, hukuk mücadelesinin ardından 1993 yılında Türkiye'ye getirilmişti. Hazinenin en değerli eserleri arasında yer alan Kanatlı Denizatı Broşu, 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi’nden sahtesi ile değiştirilerek yurtdışına götürülmüş, daha sonra Almanya'dan iadesi sağlanan eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye başlanmış, iki ay önce de Uşak'a getirilmişti. 

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