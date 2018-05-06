Karun’a yakışır müze
Kanatlı Denizatı Broşu’nun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eserden oluşan Karun Hazineleri, yapımı tamamlanan müzede bu ay içinde sergilenmeye başlanacak.
UŞAK'ta dünyaca ünlü Karun hazinelerinin modern bir ortamda sergilenmesi için başlatılan müze projesinde sona gelindi. Milattan önce 595-547 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait olan ve aralarında daha önce iki kez çalınarak yurtdışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eserden oluşan Karun Hazineleri, bu aydan itibaren Uşak'taki yeni müzede sergilenecek.
Uşak Valisi Salim Demir, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nin bu ay içinde ziyarete açılması için son düzenlemelerin yapıldığını söyledi. İçerisinde değişik dönemlere ait 2 bin 500'e yakın tarihi eserin yer aldığı müzenin yaklaşık 16 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Demir, iki katlı müzenin 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti. Müzede Karun Hazineleri’nin en değerli parçası olarak bilinen ve daha önce iki kez çalınarak yurtdışına kaçırılan ‘Kanatlı Denizatı Broşu’ için özel bir alanın ayrıldığını kaydeden Vali Demir, "Karun Hazineleri hak ettiği değere uygun yeni sergi alanında ziyaretçileri ile buluşacak" dedi.
Kanatlı Denizatı Broşu
Uşak'ın Güre Köyü yakınlarındaki Toptepe, İkiztepe ve Aktepe tümülüslerinden 1965-1966 ve 1968 yıllarında tarihi eser kaçakçıları tarafından çıkarıldıktan sonra yurtdışına kaçırılan, New York'taki Metropolitan Müzesi’nde 1985 yılında sergilenmeye başlanan 432 parçalık Karun Hazineleri koleksiyonu, hukuk mücadelesinin ardından 1993 yılında Türkiye'ye getirilmişti. Hazinenin en değerli eserleri arasında yer alan Kanatlı Denizatı Broşu, 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi’nden sahtesi ile değiştirilerek yurtdışına götürülmüş, daha sonra Almanya'dan iadesi sağlanan eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye başlanmış, iki ay önce de Uşak'a getirilmişti.
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